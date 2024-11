I sammarinesi Zanotti e Gasperoni sempre più vicini al tricolore di classe

I sammarinesi Zanotti e Gasperoni sempre più vicini al tricolore di classe.

I Sammarinesi, in gara per questa stagione 2024 per la Scuderia Rovigo Corse del Patron Diego Verza, sono sempre più vicini alla vittoria del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport Classe RC5 da 1600cc a 2000cc. Isaia Zanotti, navigato da Roberto Gasperoni, si dimostra nuovamente imbattibile a bordo della Fiat Ritmo Abarth 130TC anche alla Coppa dei Lupi 2024 (Sora – FR) firmando di fatto l’ennesima vittoria di Classe anche nel penultimo atto del tricolore confermandosi cosi leader della classifica riservata alle vetture RC5 da 1600cc a 2000cc, proiettando la scuderia polesana verso un altro obbiettivo di rilevo. “Eravamo all’esordio alla Coppa dei Lupi” – racconta Zanotti – “e devo dire che, oltre ad essere riusciti a portare a casa l’ennesima vittoria di classe e punti preziosi per la classifica, ci siamo divertiti veramente tanto. Il nostro obbiettivo principale era quello di fare bottino pieno anche in questa gara e ci siamo riusciti, aumentando ulteriormente il margine sui nostri inseguitori, il tutto in una gara molto difficile, soprattutto nella fase disputata in notturna. Nella prima parte di gara, con la luce del sole, la lotta era molto serrata mentre, proprio col buio, siamo riusciti a dara la zampata decisiva mantenendo alta la concentrazione ed aumentando in maniera importante il distacco dai nostri diretti inseguitori. Vogliamo complimentarci con i nostri compagni di Scuderia, Maurizio e Pietro Indelicato per essere diventati i nuovi Campioni Italiani 2024 e dare un grosso abbraccio al Presidente Verza, vittima di un grosso incidente stradale proprio alla vigilia della gara, augurandogli di tornare presto in forma.” L’Equipaggio sammarinese chiude infine al nono posto della classifica assoluta. Altra grandissima soddisfazione in casa Rovigo Corse arriva da Maurizio e Pietro Indelicato che, con una gara di anticipo, si laureano Campioni Italiani 2024. I 2 portacolori siciliani della scuderia polesana a bordo della loro Autobianchi A112, all’esordio assoluto nella massima serie, hanno matematicamente conquistato il titolo di Campioni Italiani 2024, grazie al terzo posto assoluto conquistato alla Coppa dei Lupi. “Un sogno diventato realtà” – racconta Maurizio Indelicato – “Un successo che vogliamo dedicare al presidente e a tutta la Rovigo Corse. Insieme si sono spesi tantissimo per il raggiungimento di questo prestigioso traguardo, raggiunto con una A112 del 1976, partendo da NC e lottando con la discriminante del coefficiente che costantemente ci remava contro. Siamo felicissimi, abbiamo raggiunto un traguardo storico che era impensabile al via di questo 2024.” Un trionfo dedicato ad uno sfortunato Diego Verza, che al via con Sandro Buranello su Autobianchi A112 Abarth, ha dovuto abbandonare la competizione per un pesante incidente stradale prima del via. “Purtroppo è accaduto qualcosa che non doveva succedere” – Racconta Verza – “sono stato vittima di un pesante tamponamento che mi ha spedito in ospedale, oltre che causare la completa distruzione della vettura da gara. Sono felicissimo per il risultato degli Indelicato. Un risultato storico per tutti noi con una piccola scuderia abbiamo battuto i giganti della regolarità italiana”. Un errore di navigazione ha invece compromesso la prestazione di Rosario Santalucia, navigato dalla moglie Margherita. “della mia gara ho poco da raccontare” – racconta Santalucia – “un errore di navigazione ha compromesso quanto di buono fatto nella Power Stage iniziale. Resta la felicità di aver partecipato alla festa per il titolo assoluto conquistato da Maurizio e Pietro.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: