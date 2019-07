I Titans confermano il capitano Davide Macina

È la “Decima” per Dave. Dieci stagioni in maglia Titans, per quella che definire una bandiera è anche riduttivo. Davide Macina si veste di biancoceleste anche per il 2019/2020, con l’accordo con il Presidente Marco Ciacci che ha definito la conferma ufficiale del play-guardia per la prossima C Silver. Un campionato che la Pallacanestro Titano disputerà nuovamente nel girone Marche/Umbria. Capitan Macina, 26 anni appena compiuti, sarà puntello fondamentale di un roster che si sta velocemente formando e i cui particolari continueremo a svelare nei prossimi giorni.