I vertici CONS presenti alla quinta edizione di "Adriatico, sull'onda dello sport" e al Rimini Wellness

Due importanti appuntamenti coinvolgeranno il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese nell’ultimo fine settimana di maggio, entrambi in programma a Rimini e dedicati alla promozione dello sport. Alla quinta edizione di “Adriatico, sull’onda dello sport”, manifestazione organizzata dal CONI Emilia-Romagna in collaborazione con il Club Nautico di Rimini e con la partecipazione del CONS, saranno presenti numerosi ospiti illustri. Il momento centrale dell’evento sarà il taglio del nastro, previsto per venerdì mattina alle 11:15, alla presenza del presidente del CONS Christian Forcellini e del presidente del CONI Luciano Buonfiglio. Parteciperanno inoltre il presidente del CONI Emilia-Romagna Andrea Dondi, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e numerose figure del mondo sportivo e istituzionale, tra cui il Segretario Generale del CONS Eros Bologna e gli sportivi Martina Santandrea e Matteo Signani. L’evento rientra nel programma di RiminiWellnessOFF, il calendario di iniziative collaterali organizzate durante il weekend della fiera del benessere. A rendere ancora più speciale la manifestazione sarà anche la partecipazione delle scuole di San Marino, invitate dal CONI regionale. Gli studenti saranno a Rimini nel pomeriggio per conoscere e provare gratuitamente numerose discipline acquatiche, tra cui vela, motonautica, pesistica, scacchi e pesca sportiva, oltre ad attività da praticare in spiaggia e in mare come canottaggio, sci nautico con il SUP, beach handball, beach bocce, rapa tennis, tambeach e beach rugby. Tra le novità di questa edizione figurano la ginnastica dinamica militare e la pesistica. Nel pomeriggio il presidente Forcellini si sposterà al Rimini Wellness per partecipare, insieme a Buonfiglio, al panelorganizzato dal CONI Emilia-Romagna dal titolo “Sport e Aziende: come guardare al futuro insieme”, in programma dalle 16:30 alle 17:45. Il convegno approfondirà il rapporto sempre più stretto tra sport e impresa, affrontando temi come il trasferimento delle competenze manageriali allo sport, l’inserimento lavorativo degli atleti attraverso la valorizzazione delle soft skill e la crescita del settore Sport Tech. Sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, aziende e professionisti sulle prospettive di innovazione e sviluppo del sistema sportivo. Tra gli interventi istituzionali sono previsti quelli di Roberta Frisoni, Assessora regionale a Turismo, Commercio e Sport dell’Emilia-Romagna, e di Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica di San Marino. Porteranno inoltre il proprio contributo Vittorio Andrea Vaccaro, Consigliere Nazionale CONI, insieme a imprenditori e rappresentanti di importanti associazioni, tra cui Pierluigi Alessandri, Federico Lorenzo Bruno, Vincenzo Lamorte, Cosmano Lombardo, Lorenzo Succi, Michele Zasa e Manuela Viel. A moderare l’incontro sarà Martina Santandrea, “farfalla” della nazionale italiana e medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

C.s. Cons







