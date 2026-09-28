Il Basket 2000 vince il Campionato sammarinese 2026

È il Basket 2000 ad aggiudicarsi l’edizione 2026 del Campionato Sammarinese – Tim San Marino Cup. I ragazzi di coach Del Bianco hanno la meglio in finale del Cinemuseum. La partita, finita 72-52, ha preso una svolta importante già nel primo quarto, quando il Basket 2000 è andato sul +12 per poi salire sul +16 all’intervallo. Nella ripresa il trend non è cambiato, con la squadra a stringere in mano il referto rosa e ad aggiudicarsi il trofeo anche in questa stagione. Il premio di Mvp è andato a Lorenzo Lettoli, cecchino implacabile in tutte le fasi del torneo e autore di 13 punti con quattro triple in finale. Nella finale per il terzo posto, i giovani dell’Under 19 Titans hanno battuto i Dogana Ducks 85-68 grazie a un secondo tempo a tutto gas nel quale hanno messo a segno 47 punti. Dopo il -2 dell’intervallo, deciso cambio di marcia per l’Under 19, che ha stretto anche in difesa creando il break decisivo.

Finale 1°-2° posto

BASKET 2000 – CINEMUSEUM 72-52

BASKET 2000: Palmieri 5, Stefanelli 3, Ronci 8, Merlini 8, Lettoli 13, Raschi 12, Riccardi 16, Falcioni 5, San Martini 2. All.: Del Bianco.

CINEMUSEUM: Guiducci 14, Bianchi, Ballarini 5, Conforti 3, T. Botteghi 3, N. Botteghi 5, Serpieri 8, Zanotti 5, Marcuzzi 9, Rossi. All.: Podeschi.

Parziali: 21-9, 44-28, 54-37. Finale 3°-4° posto





TITANS UNDER 19 – DOGANA DUCKS 85-68

UNDER 19: Nanni 25, Cenni 10, Lisi 2, Bollini 10, Onofri 23, Poggiali, Cecchetti 4, Barbieri 3, Valentini 8. All.: Del Bianco.

DUCKS: Smerilli 9, Lonfernini 8, Fabbri 5, Ghiotti 4, Giuliani 2, Gennari 8, Papini 5, Barrena 27. All.: D’Errico.

Parziali: 22-23, 38-40, 62-54.

C.s. FSP







