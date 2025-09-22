TV LIVE ·
Il benessere non va in pensione

22 set 2025
Il benessere non va in pensione: nasce una nuova collaborazione tra la Federazione Sammarinese Golf e le Federazioni Sindacali Pensionati di San Marino, insieme per promuovere il benessere e l’invecchiamento attivo.
La Federazione Sammarinese Golf, la Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi (FNPS) CDSL, la Federazione Unitaria Pensionati Sammarinesi (FUPS) CSdL e la Federazione Pensionati USL hanno sottoscritto, il 22 settembre 2025, un Protocollo d’Intesa finalizzato a promuovere la pratica del golf come strumento di benessere, socializzazione e invecchiamento attivo per la popolazione pensionata.
L’accordo nasce dalla consapevolezza che uno stile di vita dinamico, anche nella fase del pensionamento, è fondamentale per il mantenimento della salute psico-fisica e per una migliore qualità della vita.
Il golf, sport adatto a tutte le età, è stato scelto come strumento ideale per unire attività fisica moderata, benessere mentale e socializzazione, in un contesto naturale stimolante e accogliente.
Camminare all’aria aperta, mantenere la concentrazione, muovere il corpo in modo armonico: tutti questi elementi contribuiscono a migliorare la salute cardiovascolare, la coordinazione motoria e il tono muscolare. Inoltre, e non meno importante, il golf favorisce il benessere mentale facilitando le relazioni sociali, contrastando la solitudine e stimolando la mente.
Il protocollo prevede l’organizzazione congiunta di un evento promozionale denominato “Open Day Golf & Benessere”, con due edizioni annuali articolate su due giornate ( un pomeriggio e una mattina). Durante l’evento saranno proposte:
• lezioni introduttive gratuite per neofiti,
• incontri con istruttori qualificati,
• dimostrazioni pratiche sul campo,
• momenti di socializzazione,
• una gara dimostrativa amichevole con squadre miste di esperti e pensionati. Le attività si svolgeranno presso il campo Pitch & Putt 9 buche di Cà Montanaro, immerso in una delle zone più naturali e panoramiche della Repubblica.
La partecipazione all’Open Day sarà gratuita, con possibilità di aderire al programma dedicato “Golf per Pensionati”, che prevede agevolazioni e sconti sulla pratica sportiva nei due anni successivi.
“In un periodo storico in cui il tema dell’invecchiamento attivo è sempre più centrale, questa iniziativa rappresenta un’occasione concreta per incentivare uno stile di vita sano, attivo e socialmente ricco anche dopo il pensionamento. Questa iniziativa è solo l'inizio di un percorso che mette al centro le persone e la qualità della loro vita." – dichiarano congiuntamente i rappresentanti delle Federazioni.”
Con questo accordo, la Federazione Sammarinese Golf e le Federazioni Sindacali Pensionati si impegnano a promuovere una cultura del benessere e a favorire nuove occasioni di incontro, attività fisica e crescita personale per tutte le persone in età pensionabile.

c.s. Federazione Sammarinese Golf, Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi (FNPS) CDSL, Federazione Unitaria Pensionati Sammarinesi (FUPS) CSdL e Federazione Pensionati USL





