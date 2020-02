Il calcio e il futsal si fermano per una settimana

Il calcio e il futsal si fermano per una settimana.

In linea con le recenti disposizioni straordinarie emanate dal Congresso di Stato e dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale al fine di ridurre ogni possibilità di contagio da COVID-19 (coronavirus), la FSGC dispone la sospensione di ogni attività presso i propri impianti a partire da oggi, lunedì 24 febbraio, fino a domenica 1° marzo compresa. Pertanto, saranno rinviate a data da destinarsi tutte le gare di calcio e di futsal originariamente in programma nella settimana in oggetto, comprese quelle del settore giovanile e del settore di base. Si precisa che nello stesso periodo di tempo, presso gli impianti sportivi sopra citati, non sarà possibile neppure sostenere sessioni di allenamento. Dato che la vicenda coronavirus è in costante evoluzione, non si esclude che queste misure straordinarie possano essere prolungate oltre il periodo sopra indicato. Al momento, la fine della sospensione delle attività è fissata per le ore 24:00 di domenica 1° marzo. Seguiranno eventualmente aggiornamenti.

FSGC | Ufficio Stampa



