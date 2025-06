Il Campionato del Mondo di TrialGP a San Marino

San Marino si prepara a diventare il cuore pulsante del motociclismo internazionale ospitando una delle tappe più attese del Campionato del Mondo di TrialGP 2025. Il 7 e l’8 giugno la Repubblica accoglierà l’élite mondiale del Trial con un evento che promette adrenalina, tecnica e spettacolarità, proiettando il territorio sammarinese al centro della scena motociclista globale. Il Campione del Mondo Toni Bou, vincitore di 37 titoli mondiali nel trial, tra gli 79 piloti presenti. Piloti suddivisi nelle categorie TrialGP, Trial2 e Trial3, che si daranno battaglia su un tracciato unico nel suo genere tra ostacoli naturali, passaggi tecnici e scenari mozzafiato, offrendo al pubblico uno spettacolo indimenticabile. La tappa di San Marino segna non solo un momento cruciale del calendario sportivo ma anche un’occasione di promozione per il Paese, pronto ad accogliere atleti, squadre, media internazionali e appassionati da tutto il mondo. Il programma degli eventi prenderà il via giovedì 5 giugno con un’iniziativa speciale rivolta ai più giovani: una classe delle scuole elementari di Serravalle visiterà il Paddock TrialGP alla Baldasserona nell’ambito di un progetto promosso dalla Federazione Internazionale Motociclistica dedicato alla Sostenibilità, all’Educazione e all’Ambiente. I bambini, nel ruolo di piccoli giornalisti, intervisteranno team, responsabili di gara e piloti top del Campionato, vivendo un’esperienza unica di avvicinamento al mondo delle due ruote. Venerdì 6 giugno alle ore 18.00 l’evento si sposterà nella suggestiva cornice della Cava dei Balestrieri per una coinvolgente sessione di autografi con i piloti della categoria TrialGP. Le giornate clou della manifestazione saranno sabato 7 e domenica 8 giugno con due gare ufficiali del Campionato del Mondo che prenderanno il via alle ore 9.00 e si protrarranno fino alle 14.30 circa, articolandosi su 12 zone selettive, di cui 3 posizionate presso la Baldasserona e 9 nella spettacolare area del Fosso del Re. Al termine di ciascuna giornata i migliori piloti si sfideranno in una spettacolare Power Stage, una prova di altissimo livello tecnico riservata ai Top Driver che si svolgerà nella zona alta del Cross Park alla Baldasserona, o in alternativa al Fosso del Re. Le premiazioni ufficiali avranno luogo al termine della competizione celebrando i protagonisti di una tappa che si preannuncia memorabile per emozioni, contenuti sportivi e coinvolgimento del pubblico. Con questa manifestazione San Marino consolida il proprio ruolo sulla scena del motociclismo internazionale, dimostrando ancora una volta la capacità di unire sport, territorio e tradizione in un evento che lascerà il segno.

C.s.