Il Campione del Mondo Christian Zaccardo sottoposto ad intervento presso Tiss’You Care Clinic

Questa mattina il Campione del Mondo 2006, Cristian Zaccardo, è stato sottoposto ad intervento chirurgico a San Marino, presso Tiss’You Care Clinic. L’equipe medica guidata dal Dott. Marco Fravisini è intervenuta sull’articolazione del ginocchio destro sofferente. Per il suo intervento il Dott. Fravisini ha utilizzato Lipocell, un dispositivo medico ideato proprio a San Marino da Tiss’You, per massimizzare il potenziale rigenerativo del tessuto adiposo prelevato attraverso una piccola liposuzione, purificato e re-infiltrato nell’articolazione. Il tessuto adiposo, ricco di cellule mesenchimali, è in grado di potenziare la guarigione dei tessuti e, nei casi come questo, aumentare la mobilità di un’articolazione danneggiata. L’intervento su Cristian Zaccardo è da considerarsi perfettamente riuscito, il calciatore è stato dimesso nel pomeriggio e dopo una settimana di riposo potrà riprendere la regolare attività.

Comunicato stampa

