Il campione Franco Uncini si racconta al Panathlon Club.

Serata da ricordare al Panathlon Club San Marino; ospite d’onore della conviviale di Maggio il Campione del Mondo 1982 di Motociclismo classe 500 FRANCO UNCINI, accompagnato dalla gentile Signora. Grazie alla collaborazione del Socio Giuseppe Muscioni, amico e collega del prestigioso ospite, Uncini ha calamitato l’attenzione dei numerosi Soci ed ospiti presenti raccontando le tappe della sua affascinante ed intensa vita sportiva. Al microfono di Palmiro Faetanini, capo della redazione sportiva di RTV, Uncini ha ripercorso gli avvenimenti, anche divertenti, che lo hanno avvicinato al magico mondo delle moto. Il ruolo del fratello, del padre, le prime gare, le prime soddisfazioni e le prime delusioni. Racconto fatto con naturalezza e simpatia grazie al clima amichevole e cordiale che ha contraddistinto tutta la serata. Si è passati dalle battaglie in pista con gli altri piloti, in particolar modo la rivalità con Marco Lucchinelli, alle impressionanti evoluzioni che le moto hanno subìto e che le hanno rese più veloci, ma anche più guidabili e sicure. Uncini è stato anche Team Manager Ducati Corse nel Campionato Superbike nel 1991, anno in cui vinse il titolo con Doug Polen. Dal 2013 Uncini è il principale responsabile della sicurezza dei circuiti della Moto GP; grazie alla sua opera ed esperienza sono stati evidenziati i passi da gigante fatti per tutelare al massimo i piloti e gli spettatori. Il Motomondiale, così come la F1 calamitano miliardi di spettatori e telespettatori nel mondo e gare senza incidenti sono ovviamente molto più spettacolari e coinvolgenti. A questo proposito non è mancato un accenno all’incidente accaduto al Gran Premio di Olanda nel 1983, che ha purtroppo visto Uncini come protagonista e che lo ha costretto ad una lunga degenza e lunghi tempi di recupero. Sono stati tanti i Soci del Panathlon che rivolto domande di ogni genere al gradito ospite, Uncini ha risposto con grande disponibilità grazie al particolare feeling che si è creato durante tutta la serata. Al termine della serata il Presidente Leo Achilli ha ringraziato di cuore Uncini per avere accettato l’invito e per la disponibilità a condividere una serata che resterà memorabile. Ha poi annunciato che Il Panathlon Club San Marino, in segno di vicinanza e solidarietà, donerà un proprio contributo in aiuto alle popolazioni della Romagna vittime delle tragiche inondazioni di questi giorni.

cs Panathlon San Marino

