Il Comitato Fair Play piange la scomparsa di Giovanni Ragini

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play con commozione e grande affetto si unisce al dolore dei Familiari, Amici e Conoscenti in questo momento di lutto per la scomparsa del caro Amico Giovanni Ragini, Socio fondatore del CNSFP, nel ricordo più sincero del suo prezioso contributo alla crescita e alla promozione dello Sport e del CNSFP a cui aveva aderito fin dalla sua fondazione con convinzione e slancio. Addolorati per la grave perdita partecipiamo con i sentimenti del più profondo cordoglio per la triste circostanza. Le persone che ci lasciano portano via un pezzo del nostro cuore, ma saranno sempre vicine a noi.

Comunicato stampa

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP



