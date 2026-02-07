Il Comitato Internazionale Fair Play (CIFP) lancia i Premi Fair Play Milano Cortina 2026

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si unisce all’iniziativa del CIFP nel sottolineare l’importanza dei Premi Fair Play che rappresentano un riconoscimento volto a evidenziare l’impatto dello sport sulla diffusione dei valori positivi Etici del Fair Play e dei valori fondanti che esso rappresenta. "Con l'avvio del programma di premiazione per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 in Italia, la patria di Eugenio Monti, campione olimpico e primo in assoluto a ricevere il riconoscimento ai Giochi di Innsbruck del 1964. Oltre ad essersi aggiudicato il bronzo all'epoca, Monti si guadagnò l'ammirazione di tutti per aver prestato il bullone della sua slitta ai concorrenti britannici dopo essersi accorti che ne avevano uno rotto. Il duo composto da Tony Nash e Robin Dixon alla fine vinse l'oro, mentre la coppia italiana, Monti incluso, si accontentò del bronzo. Per premiare i GESTI di Fair Play nella patria di Monti, il CIFP ha lanciato le candidature per Milano-Cortina 2026, i cui vincitori saranno selezionati da una giuria composta da rappresentanti del CIFP, del CIO e dei media al termine dei Giochi. Kirsty Coventry, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ha dichiarato: "Il Fair Play è il cuore pulsante del Movimento Olimpico. Mentre torniamo sulle montagne italiane, ricordiamo l'incredibile eredità di Eugenio Monti". Con il loro lancio, i Fair Play Awards premieranno ancora una volta gli atti di sportività, integrità e solidarietà, mentre i Giochi invernali tornano in Italia per la prima volta in due decenni. "L'Italia è la patria del nostro primo vincitore in assoluto, il che rende questa edizione particolarmente emozionante", ha dichiarato il presidente del CIFP Sunil Sabharwal. "Invitiamo tutti, dagli atleti nel villaggio ai tifosi a casa, ad aiutarci a identificare i momenti che definiscono il vero spirito olimpico".

C.s. - Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

