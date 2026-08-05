Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play incontra Martina Brandi

Nella giornata di Martedì 4 agosto 2026 il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) rappresentato dal Presidente Gian Battista Silvagni e Direttore Tecnico Diego Renzi hanno incontrato la maratoneta Martina Brandi di Bellaria Igea Marina che sarà premiata in occasione della " 9^ edizione Giornata Mondiale Fair Play " con il Diploma di Merito Fair Play e Premio Donna Fair Play assieme ai maratoneti di Special Olympics Richard Whitehead e Thomas Eller, in programma a San Marino il prossimo 7 settembre 2026 ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, San Marino. Il proficuo incontro è servito per organizzare al meglio i vari momenti previsti durante la Cerimonia di Premiazione delle diverse categorie dei 43 Premi Fair Play 2026. A breve uscirà il ricco Programma dell’atteso evento sammarinese.

C.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP









