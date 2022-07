Il Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin ammesso nel Comitato Internazionale Pierre de Coubertin

Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin è stato ammesso come membro nazionale in rappresentanza del proprio paese nel Comitato Internazionale Pierre de Coubertin. L’Assemblea Straordinaria del 2 luglio 2022 svoltasi a Losanna in ibrido (18 presenti e 35 collegati in rete) ha votato all’unanimità positivamente, ratificando la decisione di inclusione del Board. Il Presidente Riccardo Venturini è intervenuto per presentare la Delibera del Consiglio Grande e Generale che autorizza la intitolazione al Barone della strada antistante al campo sportivo a Serravalle, ha rimarcato inoltre l’impegno per sostenere con i giovani i valori della partecipazione e della responsabilità insieme alla competizione! Il Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin è nato il 1 gennaio tuttavia il legame tra il Titano ed padre dell’olimpismo ha radici molto profonde.

