Il concorso letterario e giornalistico presentato alla comunità sammarinese di New York

Il concorso letterario e giornalistico sullo Spirito Olimpico della Repubblica di San Marino è arrivato anche in America. Grazie alla collaborazione tra Ambasciata Sammarinese negli Stati Uniti e CONS è stato possibile realizzare una videochiamata sulla piattaforma digitale Zoom insieme ad alcuni membri della comunità sammarinese residente a New York. Presente in collegamento il vice presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Christian Forcellini, che ha portato il saluto a nome di tutto il movimento sportivo del Titano. “Crediamo che la vittoria delle prime medaglie olimpiche nella storia di San Marino abbiano dato un grandissimo ritorno d’immagine al Paese e a tutti noi, tutto questo non sarebbe stato possibile senza i nostri atleti ai quali dobbiamo dire grazie per aver compiuto queste storiche imprese. Il concorso è un’iniziativa che può consegnare alla memoria di San Marino ancora di più il segno tangibile di Tokyo”, ha commentato Forcellini. Rivolto anche ai cittadini sammarinesi residenti all’estero, il bando del concorso è stato illustrato nel dettaglio ai partecipanti della videochiamata, i quali hanno mostrato interesse verso l’idea sviluppata dal Comitato Olimpico, che auspica di poter aver l’onore di ricevere gli elaborati anche da tutte le parti del mondo. Importante il contributo offerto dal lottatore Myles Amine Mularoni, che è intervenuto per raccontare in prima persona le sue emozioni e ricordi di Tokyo 2020, cercando di essere un’ispirazione per tutti coloro che vogliano cimentarsi a partecipare al concorso.

