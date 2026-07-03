Il CONS al Seminario dei Capi Missione dei IV Giochi Europei di Istanbul 2027

Il CONS al Seminario dei Capi Missione dei IV Giochi Europei di Istanbul 2027.

A meno di un anno dall'inizio dei IV Giochi Europei, in programma a Istanbul dal 16 al 27 giugno 2027, si è svolto nella città turca il tradizionale Seminario dei Capi Missione, appuntamento fondamentale nel percorso di avvicinamento alla manifestazione. Per il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha preso parte ai lavori la Vice Capo Missione Anna Lisa Ciavatta, che ha rappresentato il CONS nel corso delle quattro giornate dedicate al confronto, alla pianificazione e alla collaborazione tra il Comitato Organizzatore, i Comitati Olimpici Nazionali partecipanti e il Comitato Olimpico Europeo. Il Seminario ha costituito un'importante occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'organizzazione dei Giochi e approfondire gli aspetti operativi legati alla gestione delle delegazioni. Attraverso sessioni di lavoro, incontri tecnici e momenti di confronto con il Comitato Organizzatore, i Capi Missione hanno potuto acquisire una conoscenza dettagliata dei preparativi, contribuendo al tempo stesso con osservazioni e suggerimenti utili dal punto di vista delle delegazioni partecipanti. L'edizione 2027 dei Giochi Europei vedrà la partecipazione di atleti impegnati in 26 discipline sportive, delle quali 22 fanno parte del programma olimpico. La manifestazione rivestirà inoltre un ruolo strategico nel percorso di qualificazione verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, con l'assegnazione di numerose carte olimpiche, tra cui quelle del tiro a volo, del tiro con l'arco e del tennistavolo. I Giochi ospiteranno inoltre gli European Athletics Mixed Team Championships e, per alcune discipline, sostituiranno i Campionati Europei, conferendo a questa edizione un valore tecnico e sportivo ancora maggiore. Istanbul, metropoli unica al mondo perché estesa tra Europa e Asia, accoglierà gli atleti in tre Villaggi dei Giochi, due situati nella parte europea della città e uno in quella asiatica. Gli impianti di gara saranno distribuiti sull'intero territorio urbano e, nella maggior parte dei casi, sono già pienamente operativi e utilizzati per competizioni sportive internazionali. Nel corso del Seminario sono stati illustrati nel dettaglio i principali aspetti organizzativi della manifestazione e sono state effettuate visite ai tre complessi residenziali che ospiteranno le delegazioni durante i Giochi. I Villaggi offriranno non solo spazi dedicati al riposo degli atleti e degli ufficiali di squadra, ma anche aree ricreative e servizi pensati per favorire la migliore esperienza possibile durante l'evento.

C.s. - Cons

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: