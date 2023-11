Il Consiglio Nazionale del CONS ha approvato la riforma dei contributi e riconosce la Federazione Sammarinese Roller Sports come membro di diritto

Il Consiglio Nazionale del CONS ha approvato la riforma dei contributi e riconosce la Federazione Sammarinese Roller Sports come membro di diritto.

Il Consiglio Nazionale del CONS si è riunito lunedì scorso, 6 novembre, con all’ordine del giorno una serie di rilevanti argomenti sulle attività delle Federazioni sportive nazionali. In attuazione del Programma di Politica Sportiva 2022-2024, approvato nel settembre 2022, sono stati deliberati i nuovi criteri di erogazione dei contributi alle Federazioni. A seguito della presentazione della proposta di riforma originaria da parte dell’Esecutivo nella primavera 2023, dopo un approfondito e partecipato dibatto interno e l’adeguamento elaborato da un apposito gruppo di lavoro incaricato, l’Assemblea ha approvato il documento finale che oltre a rispondere a criteri di semplificazione, trasparenza e di recepimento di indirizzi del CIO, prevede un criterio solidaristico di redistribuzione dei contributi ordinari spettanti alle Federazioni, in base a scaglioni, qualora l’entità del volume di bilancio superi i 500mila euro. Il Consiglio Nazionale ha, inoltre, ratificato il Bilancio di Previsione CONS 2024 e Pluriennale 2024-2026, approvati dal Comitato Esecutivo nei mesi scorsi e redatti in base alle direttive della Segreteria di Stato alle Finanze, recependo l’invito a un forte richiamo al controllo, contenimento e ottimizzazione della spesa pubblica e formulando una stima prudenziale e realistica delle entrate. Si registra una variazione minima del +0,33 per cento del contributo statale in favore del movimento sportivo per un valore di 5.150.000 euro, rispetto ai 5.133.000 del 2023, mentre le entrate segnano il +0,60 per cento, portando a quota 6.190.000 euro il totale complessivo del Bilancio 2024. Importi stabili anche per il 2025 e 2026, sebbene differenziati in base agli impegni agonistici degli anni di riferimento. Nel corso dei lavori, le Federazioni sono state aggiornate sugli sviluppi di alcune tematiche d’interesse generale, quali il programma di formazione dei dirigenti sportivi, avviato di recente e che si protrarrà fino alla primavera 2024 e l’elaborazione di un regolamento di Safeguarding Policy per la prevenzione da abusi e molestie a tutela di tutti gli sportivi, mentre prosegue l’attività di confronto con il Dipartimento Pubblica Istruzione riguardo al progetto Studente-Atleta, attraverso un tavolo di lavoro con rappresentanti della Segreteria di Stato, delle scuola e il Comitato Olimpico per regolamentare la tutela del diritto allo sport e del diritto allo studio, degli studenti di alto profilo agonistico, attraverso percorsi educativi dedicati. Infine, la Federazione Sammarinese Roller Sports è divenuta la 33ª Federazione sportiva membro di diritto del Consiglio Nazionale. L’Assemblea ha accolto per acclamazione la richiesta di passaggio da Disciplina associata a Federazione di diritto, avendo conseguito nel periodo di osservazione obbligatoria i requisiti aggiuntivi previsti dal nuovo regolamento introdotto nel 2015 con la riforma della Legge dello Sport. Il presidente CONS Gian Primo Giardi si è congratulato con la presidente federale Anna Rosa Marchi facendo rilevare come dal 30 aprile 2018, data di riconoscimento come Disciplina Associata, ha visto crescere i propri numeri superando i criteri previsti, accollandosi gli oneri di conduzione della sede dell’attività sportiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: