Il cordoglio del CONS per la scomparsa di Davide Tizzano.

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Davide Tizzano, presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, figura di grande spessore umano e sportivo, che ha dedicato la propria vita alla promozione dei valori e allo sviluppo dello sport. Davide Tizzano - ex campione olimpico e presidente della Federazione Italiana Canottaggio - ha sempre mantenuto un rapporto di stima, collaborazione e sincera amicizia con la Repubblica di San Marino e con il movimento sportivo sammarinese. Un legame testimoniato anche dalla sua partecipazione, nel 2022, a SportInsieme Awards, occasione nella quale aveva definito San Marino “un luogo in cui sentirsi a casa”. L’ultima visita sul Titano risale allo scorso novembre, quando Davide Tizzano fu accolto a San Marino insieme aChristian Forcellini ed Eros Bologna, in un clima di grande cordialità e condivisione di intenti, confermando ancora una volta la sua vicinanza e attenzione verso la realtà sportiva sammarinese. Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese si stringe con affetto alla famiglia, agli amici, al Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo e a tutto il mondo sportivo italiano e internazionale, ricordando Davide Tizzano con riconoscenza e rispetto per il prezioso contributo offerto allo sport e ai suoi valori più autentici.

