Il cordoglio del Cons per la scomparsa di Gian Franco Terenzi.

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Gian Franco Terenzi. Presidente per oltre 40 anni della Federazione Aeronautica Sammarinese, Terenzi ha fatto parte del Comitato Esecutivo del CONS dal 1981 al 1985, il primo ad essere stato eletto democraticamente dai presidenti federali, in seguito all’approvazione della Legge dell’81 di disciplina dell’attività sportiva. In qualità di Presidente dell'Associazione San Marino-Cina ha fornito un prezioso supporto logistico alla delegazione sammarinese in occasione delle Olimpiadi di Pechino 2008 e, nei semestri in cui ha ricoperto la carica di Capitano Reggente, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza allo sport biancazzurro. Il Comitato Esecutivo del Cons si stringe attorno alla famiglia in questo doloroso momento.





