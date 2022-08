Il cordoglio della Fsp per la scomparsa di Simone De Luigi

Presidenza, consiglio direttivo e tutte le componenti della Federazione Sammarinese Pallacanestro apprendono con grande tristezza della scomparsa di Simone De Luigi, giovane promessa del tennis sammarinese. Simone, che aveva compiuto 18 anni da poco, è incappato in un tragico incidente nella notte e purtroppo non ce l’ha fatta. La FSP si stringe attorno ai famigliari e agli amici della Federazione Sammarinese Tennis e porge le più sentite condoglianze in questo momento di dolore immenso.

c.s. FSP

