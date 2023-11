Il cordoglio della San Marino Academy per la famiglia Cecchetti

Il cordoglio della San Marino Academy per la famiglia Cecchetti.

La San Marino Academy intende esprimere il proprio cordoglio e pieno sostegno alla famiglia Cecchetti ed in particolare al Responsabile Tecnico della formazione Under 22, Matteo, per la perdita del caro padre avvenuta nelle ultime ore. L’intera società e suoi componenti si stringono attorno a Matteo in questo momento di particolare sconforto.

c.s. San Marino Academy

