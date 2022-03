Il cordoglio della VL Pesaro alla famiglia Beretta per la scomparsa della Signora Marta Veroni

La Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro è in lutto per la scomparsa della Signora Marta Veroni, vedova di Giuseppe Beretta. Il Presidente della società Ario Costa con Luciano Amadori, il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci e il Consiglio di Amministrazione, si stringono alla famiglia Beretta colpita dal grave lutto. Anche lo staff tecnico, dirigenziale e medico, con la squadra e l’intero settore giovanile, rivolgono ai figli Alberto, Anna, Giorgio, Maria Teresa, Mario e Paola, ai nipoti, in particolare ad Andrea e Paolo e al cognato Vittore, le più sentite condoglianze.

