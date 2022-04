Il cordoglio della Vuelle per la scomparsa di coach Pero Skansi

La Vuelle piange la scomparsa di Pero Skansi, avvenuta ieri all’età di 78 anni. Tanti i momenti che hanno legato il coach croato alla società biancorossa sia da giocatore (nel 1972 e 1973) che da allenatore dal 1981 al 1984: indimenticabile la Coppa delle Coppe vinta nel 1983 a Palma di Maiorca al termine della finale disputata contro Villeurbanne. Il Presidente Ario Costa sottolinea il rapporto che lo legava a Skansi con queste parole: “Pero ha lasciato a Pesaro un ricordo molto significativo, con la Vuelle ha ottenuto dei grandi risultati. Fu lui a convincere i dirigenti dell’epoca a portarmi a Pesaro. Non solo in campo ma anche fuori dal parquet è stata una persona eccezionale, un vero ‘fuoriclasse'”. Walter Magnifico ricorda con affetto l’allenatore che è stato un punto di riferimento molto importante per la carriera del capitano biancorosso di tante stagioni: “La notizia della perdita di Pero mi rattrista molto. Arrivai a Pesaro per suo volere. I suoi insegnamenti tecnici e umani sono stati fondamentali per la mia crescita, Pero è stato l’uomo della svolta, con lui si sono poste le basi per i futuri grandi successi del nostro club. È stato un grande allenatore ma soprattutto una persona di grande spessore umano. Resterò per sempre legato a lui”.

