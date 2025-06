Il cuore del Titano batte per la ricerca: domani, tutti al San Marino Stadium per “Sfida per la Vittoria”

Il cuore del Titano batte per la ricerca: domani, tutti al San Marino Stadium per “Sfida per la Vittoria”.

La Repubblica di San Marino si prepara a vivere un momento di profonda solidarietà e impegno civico. Domani, venerdì 27 giugno, il San Marino Stadium si accenderà per ospitare il triangolare di calcio "Sfida per la Vittoria", un evento che trascende il mero agonismo sportivo per abbracciare una causa di vitale importanza: il sostegno alla ricerca sulla rarissima malattia genetica CAMK2B.

La Segreteria di Stato per l'Industria e lo Sport, unitamente alle Segreterie di Stato per il Turismo, l'Istruzione e la Cultura, e la Sanità e Sicurezza Sociale, invita caldamente tutta la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento. La presenza del pubblico sarà non solo un segno di vicinanza all'Associazione Oceano Blu e alla piccola Vittoria, cui l'iniziativa è dedicata, ma anche una tangibile dimostrazione della capacità del nostro Stato di mobilitarsi con generosità per il benessere collettivo. Il terreno di gioco vedrà scendere in campo, a partire dalle ore 18:30, formazioni d'eccezione: la Nazionale Parlamentari Italiana, la Nazionale del Consiglio Grande e Generale e la Nazionale Italiana Sindaci.

Un parterre che testimonia la trasversalità e l'alto patrocinio istituzionale di un evento che mira a trasformare la speranza in azioni concrete. "Sfida per la Vittoria" incarna l'essenza di una comunità che sa unirsi di fronte alle sfide più ardue. Ogni biglietto d'ingresso, ogni applauso, ogni gesto di supporto si traduce in un tassello fondamentale per accelerare la ricerca scientifica, offrendo nuove prospettive a chi è affetto da patologie genetiche rare. Invitiamo, dunque, tutti i sammarinesi e quanti hanno a cuore la ricerca e la solidarietà, a riempire gli spalti del San Marino Stadium.

Sarà un pomeriggio non solo di sport, ma di condivisione e consapevolezza, un'opportunità unica per sentirsi parte di un "Oceano Blu" di possibilità che, grazie all'impegno di tutti, può rendere tangibile l'impossibile.

La vostra presenza farà la differenza. Vi aspettiamo.

C.s. - Segretaria di Stato per lo Sport

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: