Il Demo Team San Marino a Levi per Interski 2023

Il Demo Team San Marino a Levi per Interski 2023.

Il Demo Team, la rappresentativa della Ski Instructor Association San Marino (SIAS), si trova a Levi, in Finlandia, per partecipare all’edizione 2023 di Interski, il congresso mondiale delle scuole di sci e snowboard che si svolge a cadenza quadriennale. Si tratta di un momento di confronto sulle varie tecniche e delle metodologie didattiche, con workshop e dimostrazioni pratiche spettacolari. Il Demo Team si compone di 16 membri, di cui 8 dimostratori. Con un'età media di 30 anni, i dimostratori biancazzurri costituiscono uno dei più giovani team presenti all’Interski, ambasciatori di messaggi nuovi e adeguati al mondo d'oggi. “Nel 2011 a St. Anton – spiega Corrado Sulsente, Direttore della Snowsports Academy San Marino - abbiamo presentato una squadra composta al 50 per cento da donne, cosa che, solo 12 anni fa, nel mondo dello sci generava ancora scalpore. Nel 2015, a Ushuaia, è stato l’anno di ‘Teach Different’, il metodo sviluppato nelle scuole sci sammarinesi per ridurre le distanze, anche fisiche, tra maestri e allievi. In quell’Interski due dei dimostratori del team erano sciatori con disabilità motorie, a testimonianza che l’integrazione, attraverso lo sport, è e può essere un fatto, non solo un artificio retorico. Nel 2019 a Pamporovo, l’argomento portato avanti dalla nostra delegazione fu quello della sicurezza in pista. Oggi, a Interski Levi 2023, con un Demo Team rinnovato e motivato, intendiamo arricchire, anche attraverso lo sport, i valori della storia antica del paese che rappresentiamo”. Il Demo Team, dalla sua nascita, ha preso parte anche ai Campionati Mondiali ISIA (Maribor 2009, Pamporovo 2013, Samnaun 2017), talvolta arrivando ad eccellere, come nel 2017, con la medaglia d’oro in gigante). Una crescita continua che, dal penultimo posto a Maribor 2009, ha visto la formazione sammarinese risalire la cima fino al secondo posto assoluto ai campionati mondiali del 2013. Lo scorso anno, all’Isia World Forum, il Demo Team si è classificato quarto in tutte le prove, presentando nella parte didattica un modello d’insegnamento mirato al superamento delle barriere generazionali tra allievi e maestri.

c.s. Cons

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: