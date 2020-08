Il Faetano pronto a scendere in campo contro il San Giovanni per la prima amichevole precampionato

Il Faetano pronto a scendere in campo contro il San Giovanni per la prima amichevole precampionato.

Dopo due settimane di lavoro intenso, per il Faetano Calcio è ora di scendere in campo per la prima delle tre amichevoli estive precampionato. L’appuntamento è per domani sabato 22 agosto alle 17.30 contro il San Giovanni sul campo di Domagnano. Per i ragazzi di mister Alessandro Fabbri sarà la prima occasione per prendere confidenza con il terreno di gioco dopo 5 lunghi mesi di stop causati dal Coronavirus. “La squadra sta lavorando molto in queste prime settimane soprattutto dal punto di vista atletico - commenta il mister - e sono contento anche se ancora non abbiamo tutta la rosa al completo a causa di impegni lavorativi di qualche giocatore”. Per l’allenatore gli obiettivi di questi primi 90 minuti di gioco sono due: “Tenere bene il campo e iniziare a prendere confidenza con qualche schema che abbiamo provato. Non mi aspetto prestazioni dai ritmi elevati, visto il lungo stop, ma sarà importante mettere minuti nelle gambe e confrontarsi con una squadra come il San Giovanni irrobustita rispetto all’anno scorso”. Il prossimo impegno sarà sabato 29 agosto sul campo di casa contro la Cosmos per il sentitissimo Trofeo Guido Della Valle, in memoria dell’indimenticato direttore sportivo e amico. L’ultima amichevole sarà sabato 5 settembre.



I più letti della settimana: