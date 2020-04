Il Festival del Sole si terrà nel 2021

Il Comune di Riccione e l’Associazione Dilettantistica Polisportiva A.G.I., hanno deciso di spostare la data di quest’anno del “Festival Del Sole”, la Rassegna Internazionale di Ginnastica e Danza che si sarebbe dovuta svolgere dal 28 giugno al 3 luglio, al 2021. Vista l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, divenuta ormai un’emergenza di sanità internazionale l’Associazione Dilettantistica Polisportiva A.G.I., in considerazione anche del fatto che i partecipanti del Festival del Sole sono principalmente giovani provenienti da diversi Paesi esteri, ha deciso in accordo con il Comune di Riccione di far slittare la XV Edizione del Festival del Sole, rinviandola al 4-9 luglio 2021. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Dilettantistica Polisportiva A.G.I. che ha sottoscritto un accordo triennale, per realizzare le prossime tre edizioni dell’evento sportivo fino al 2024, portando nella Perla Verde circa 5.800 atleti, provenienti da tutto il mondo. Proprio la provenienza internazionale degli atleti per quella che è una sorta di “mini Olimpiade” della ginnastica artistica, ha pesato sul rinvio della manifestazione in un momento in cui ci sarebbero grandi difficoltà per i giovani atleti di uscire dai propri Paesi e recarsi all’estero. “E’ ovvio dispiace dover rinunciare ad un grande evento sportivo e di pubblico come il Festival del Sole, ma oggi non c’erano le condizioni per poter far condividere gli spazi a migliaia e migliaia di persone - ha detto l’assessore allo Sport e al Turismo, Stefano Caldari -. Avere una coscienza per la salute degli altri e dei nostri concittadini, da parte nostra è doveroso pensare prima alla salute dei cittadini e dei giovani atleti. E’ per questo che in collaborazione con l’associazione Dilettantistica Polisportiva A.G.I abbiamo concordato di spostare di un anno la kermesse, fiore all’occhiello per Riccione, che deve essere un momento di benessere, di divertimento e di partecipazione per tutti, garantendo a la sicurezza e la salute”. “Il nostri tesserati sono al 98% stranieri e con le frontiere chiuse non sarebbe venuto nessuno - ha detto il direttore generale del Festival del Sole, Maurizio Ascani -. Su 5.500 tesserati solo 300 sono italiani, quindi abbiamo preferito spostare la manifestazione, che sulle 6 arene di Riccione, al netto degli atleti, raggruppa almeno 45mila spettatori sugli spalti, che con la regola del distanziamento sociale diventano problematici da gestire. Devo dire che c’è molta solidarietà nel mondo dello sport, perché molti gruppi ai quali abbiamo iniziato a restituire le caparre hanno detto di non volerle indietro ma di lasciarle per il prossimo anno. Quindi appuntamento nel 2021, poi visto che è rimasta anche la data del 2022, praticamente il Festival diventerà annuale. Infatti stiamo pensando di farla diventare una kermesse annuale e non più biennale. Però visto che avevamo già fatto qualche centinaio di t -shirt con la data 2020, abbiamo pensato di regalarle ad una missione in Kenya. Insieme a frisbee e palloni”.