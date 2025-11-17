Il Fight clubbing world championship 2025 arriva nella Repubblica di San Marino

La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: il Fight Clubbing World Championship 2025, circuito internazionale di arti marziali e sport da combattimento che approda per la prima volta sul Titano in collaborazione con DAZN, piattaforma leader mondiale dello sport in streaming. L’iniziativa, patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per lo Sport, rappresenta un momento di grande rilevanza per la promozione dello sport e la diffusione di valori fondamentali come il fair play, la lotta alla violenza, l’inclusione e la responsabilità ambientale, attraverso progetti educativi e campagne di sensibilizzazione rivolte a giovani e famiglie. Sabato 20 dicembre il Multieventi Sport Domus sarà il palcoscenico di una serata di caratura globale, con le telecamere di DAZN puntate sul ring sammarinese e le immagini dell’evento e della destinazione diffuse in oltre 220 Paesi, raggiungendo oltre 460.000 spettatori in live streaming e una copertura social stimata di oltre 3,5 milioni di utenti. Tre i titoli del mondo in palio, uno dei quali vedrà protagonista l’atleta sammarinese Roberto Gheorgita, che sfiderà l’attuale campione del mondo rumeno della sua categoria Ionut Popa in un match dal forte valore sportivo e simbolico. Sul ring saliranno atleti provenienti da 14 Nazioni, rendendo San Marino crocevia internazionale di alto livello tecnico e agonistico. La giornata di venerdì 19 dicembre sarà a sua volta ricca di contenuti. Il focus dell’attenzione sarà rivolto all’evento nell’evento “San Marino incontra gli atleti”, un momento speciale di meet & greet in cui il pubblico potrà conoscere da vicino i protagonisti della serata di gala. In questa occasione verranno realizzati contenuti video esclusivi che entreranno a far parte del reportage ufficiale del circuito Fight Clubbing, portando nelle case degli abbonati DAZN non solo lo spettacolo sul ring, ma anche i più suggestivi scorci e panorami di San Marino. Gli atleti saranno a disposizione di tifosi e appassionati per foto, autografi e interviste per tutta la giornata, contribuendo a creare un clima di festa e di partecipazione attiva del territorio. Il Fight Clubbing, riconosciuto in Italia tra i grandi eventi sportivi patrocinati dal Dipartimento per lo Sport e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, approda a San Marino con una kermesse che coniuga spettacolo, inclusione e sostenibilità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra San Marino Welcome e 7 Sport Agency ed è sostenuta dal patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per l’Industria e lo Sport, a conferma della valenza strategica dell’evento per il sistema Paese. Portare sul Titano un appuntamento che in Italia gode di un così alto riconoscimento istituzionale rappresenta un vero salto di qualità nella promozione internazionale della Repubblica: la diretta su DAZN offrirà una vetrina straordinaria, in cui milioni di spettatori potranno vedere non solo i match ma anche i luoghi e i paesaggi di San Marino, contribuendo a rafforzarne il posizionamento come destinazione di turismo sportivo ed esperienziale. internazionale, al fianco di Italia, Svizzera, Spagna, Romania e Malta.” L’evento rappresenta una straordinaria occasione di promozione del territorio: per la prima volta il Titano sarà protagonista di una diretta mondiale su DAZN, consolidando il proprio ruolo di destinazione internazionale per lo sport e il turismo esperienziale. Oltre al grande show sportivo, Fight Clubbing promuove valori fondamentali come il fair play, la lotta alla violenza, l’inclusione e la responsabilità ambientale, attraverso progetti educativi e campagne di sensibilizzazione rivolte a giovani e famiglie. Uno spettacolo che esalterà San Marino in un contesto globale e che sarà possibile vivere non solo su DAZN ma anche dal vivo al Multieventi Sport Domus. I biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne e presso Mondo Immagine Travel di Serravalle, punto ufficiale di distribuzione in territorio.

Dichiarazioni

Filippo Francini - Direttore Dipartimento Turismo: “Con piacere porto il saluto del Segretario di Stato Federico Pedini Amati e il pieno sostegno a questa manifestazione che arricchisce il palinsesto eventi. Grazie alla partnership con DAZN, ogni tappa del circuito viene trasmessa in mondovisione, raggiungendo oltre 200 Paesi e centinaia di migliaia di spettatori in diretta. Fight Clubbing si distingue anche per il suo impegno sul profilo sociale, grazie a una fitta rete di campagne contro la violenza, attività nelle scuole, incontri con giovani e famiglie.

Elia Rossi - Segretario Particolare Segreteria Industria e Sport: “Questa iniziativa rappresenta un momento di grande rilevanza per la promozione dello sport, della cultura del combattimento e dell’inclusione sociale nel territorio sammarinese, l’auspicio è che possa diventare un appuntamento fisso. Lo sport è un grande volano per il turismo l'economia è il benessere sociale. siamo al lavoro per la definizione di una norma a sostegno di chi investe in infrastrutture sportive e in eventi di interesse nazionale. è importante crescere e continuare a farlo in un settore così vitale per la nostra economia. L’arrivo del "Fight Clubbing World Championship" a San Marino rappresenta un’occasione unica per valorizzare il territorio, rafforzare i legami internazionali e promuovere valori di inclusione, responsabilità sociale e salute fisica e mentale.”

Andrea Sagi - organizzatore dell’evento: “La tappa sammarinese rappresenta “un punto di svolta nel percorso di crescita del circuito. Avere San Marino su DAZN, in un contesto mondiale con tre titoli in palio e 14 nazioni sul ring, significa unire prestigio sportivo e narrazione del territorio. La sfida di Gheorgita per il titolo del mondo, davanti al pubblico di casa e agli spettatori di tutto il globo, sarà uno dei momenti più emozionanti della stagione.”

Luciano Di Biase - in rappresentanza di Fight Clubbing: “La fight card dei match di San Marino ed il livello degli atleti coinvolti conferma l’intenzione del circuito di investire sul Titano come tappa di riferimento internazionale, al fianco di Italia, Svizzera, Spagna, Romania e Malta.”

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo e Segreteria di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino










