Il giovani atleti sammarinesi protagonisti ai Campionati Italiani e pronti per i campionati Balcani

Weekend ricco di risultati sammarinesi, con due giovani atlete dell’Olimpus San Marino protagoniste ai Campionati Italiani, dove hanno ottenuto risultati di grande prestigio, confermando la continua crescita del movimento biancazzurro. Ai Campionati Regionali Italiani, Noemi Cola ha conquistato un eccellente quarto posto assoluto nei 100 metri ostacoli, fermando il cronometro a 15”77. Un tempo che le consente di riscrivere il record nazionale sammarinese della specialità, a testimonianza del costante percorso di crescita dell’atleta. Grande soddisfazione anche per Greta Sanmartini, che dopo aver ottenuto il minimo di qualificazione per i Campionati Italiani – traguardo tutt’altro che scontato e raggiunto da un numero ristretto di atleti sammarinesi – ha chiuso la gara di salto triplo con la misura di 11,10 metri, classificandosi tra le prime venti d’Italia. Un risultato che conferma l’ottimo stato di forma dell’atleta in vista dei prossimi impegni internazionali. Il settore giovanile della Federazione Atletica Sammarinese continua dunque a crescere e a mettersi in evidenza anche oltre i confini nazionali. L’attenzione si sposta ora sulla delegazione giovanile della Nazionale sammarinese che, guidata proprio da Greta Sanmartini, sarà impegnata il prossimo weekend ai Campionati Balcanici Giovanili, in programma a Novo Mesto, in Slovenia, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita e rappresentare al meglio i colori di San Marino sulla scena internazionale.

C.s. - Ufficio Stampa FSAL







