Il marchigiano Paolo Pieroni vince il 20° Giro dei Castelli di San Marino Sul podio Gian Paolo Paciaroni e i sammarinesi Matteo Neri e Andrea Berardi

La Repubblica di San Marino ha ospitato sabato la 20ª edizione del Giro dei Castelli, manifestazione turistica con prove di regolarità, organizzata dall’Automobile Club San Marino, valida per il Trofeo della Romagna. Una manifestazione che ha unito tradizione, passione e precisione cronometrica, con numerosi equipaggi impegnati lungo i suggestivi percorsi disegnati attorno alla rocca del Titano da Massimo Tosi patron della manifestazione.

A dominare la gara è stato Paolo Pieroni su Autobianchi A112 della scuderia La Manovella del Fermano. Con sole 60 penalità, Pieroni ha conquistato il successo davanti al compagno di scuderia Gianpaolo Paciaroni, novantunenne marchigiano che ha portato la sua Fiat 600 Sporting fino al secondo posto con 71 penalità. A completare il podio l’equipaggio Matteo Neri – Andrea Berardi su Fiat 127 Sport targata Acs, con 101 penalità.

La serata è terminata al podere Lesignano per la cena realizzata con grande professionalità da San Marino Catering, e le premiazioni di rito curate dal vice Presidente dell’Automobile Club Avvocato Lucio Daniele.

Nei vari raggruppamenti vittoria dei forlivesi Brighi e Camporesi su lancia fulvia in gruppo uno; secondi Giampiero e Gianmarco Giorgetti sempre su lancia fulvia, terzi i toscani Forzi e Paoli su Alfa romeo gt junior.

Nel gruppo due il vincitore Pieroni su a112 svetta su un’altra a112 quella di Minnetti e Antonelli, terzi gli aretini Casimirri e Rossi su mini cooper.

Il gruppo tre parla sammarinese con Neri e Berardi su fiat 127 sport vincitori davanti ai connazionali Marzi e Turci su alfa gtv, terzi i toscani Gualtieri e Morosi su a112. Nel gruppo quattro il marchigiano Paciaroni su fiat 500 sporting primeggia su Daniele e Alice Porcellini a bordo di una fiat panda, terza la peugeot 205 di Totti e Agostini.

Nel gruppo cinque vittoria di Cajani e Pitacco i quali precedono Del Ben e Turco, terzi Lorusso e Maestri.

In questa edizione si è costituito un gruppo speciale riservato a piloti e ex piloti che ha visto primeggiare i ferraresi Alessandro Ancona e Massimo Pilichi.

Presenti la svizzera Micky Martinelli, la modenese Umberta Gibellini, il navigatore sammarinese Livio Ceci, e i piloti di oggi Pino Muccioli e Nicolas Pancotti.

Presente Paolo Valli, pilota che ha fatto e continua fare la storia dell’automobilismo sammarinese, organizzatore del Rally Legend e Presidente della Federazione Automotoristica Sammarinese, che per l’occasione ha schierato una fiat 131 abarth ex ufficiale guidata da Walter Rhorl con la quale il pilota tedesco vinse il rally di Montecarlo e il mondiale del 1980.

La classifica femminile è stata intitolata a Jenny Tamagnini, recentemente venuta a mancare, presente vent’anni fa alla prima edizione del Giro dei Castelli ed a numerose successive edizioni; la vittoria ha sorriso alle forlivesi Agnoletti e Agostini, seconda l’aretina Mascia Rossi, terza la romagnola Maddalena Lorusso.

Nell’anticipo di venerdi sera, Castelli sprint fari nella notte, vittoria del sammarinese Manuele Marzi.

L’associazione Porta del Paese ha premiato la mercedes 190 sl del 1960 di Roberto Renzi quale auto piu significativa di questa edizione. La Presidentessa Simona Capicchioni ha inoltre premiato l’equipaggio aretino composto da Tiziano Casimirri e Mascia Rossi quali rappresentanti dello spirito piu allegro del “giro”.

Federico Alessandrini, atleta paraolimpico, ha ricevuto due riconoscimenti importanti vista la sua costanza e i suoi miglioramenti avvenuti di anno in anno in uno sport che abitualmente non frequenta. Altro riconoscimento per il giovane Lorenzo Cheli, passato dai Kart alla Porsche Cup Italia, ha ricevuto uno dei due premi (l’altro è andato a Federico Alessandrini) intitolati al “maestro” Genunzio Silvagni, pilota forlivese scomparso recentemente all’età di 89 anni, che aveva particolarmente a cuore la crescita dei giovani piloti locali. Alla edizione del ventennale hanno partecipato anche equipaggi provenienti da Germania, Svizzera, Olanda e Repubblica Ceka. L’evento si è stato realizzato grazie alla presenza di numerosi volontari disposti lungo il percorso nel controllo delle aree adibite a prove di precisone e nei controlli timbro di passaggio. L’organizzazione ringrazia le Segreteria di Stato per il Turismo, la Segreteria di Stato per l’industria artigianato e commercio con delega allo sport, la Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio, la Giunta di Castello di Serravalle per i patrocini concessi. Si ringrazia inoltre la Giunta di Castello di San Marino Città e l’Associazione Porta del Paese per la collaborazione offerta.

Si ringraziano gli sponsor Energreen, Ats, Rose’n Bowl, Rovereta Carburanti, San Marino idesigne Hotel, Ciacci gioielleria, Original Race.

A breve saranno disponibili le oltre 500 foto scattate nelle due giornate della manifestazione; saranno inoltre disponibili i video realizzati da San Marino web channel.

