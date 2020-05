Il messaggio del Movimento Europeo Fair Play

L’European Fair Play Movement (EFPM) tramite il proprio Presidente Christian Hinterberger rivolge un messaggio allo mondo dello Sport che il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) condivide e accoglie positivamente, questo il testo del Presidente Hinterberger: “Nelle ultime settimane la nostra vita è completamente cambiata. Soprattutto in Europa, il blocco del Coronavirus ha influenzato l'intera economia, la vita socioculturale e la vita quotidiana delle persone. Ha inoltre bloccato tutte le attività sportive internazionali e nazionali, l'allenamento, le competizioni, i campionati e i tornei, non solo a livello professionale ma anche a livello di erba di migliaia di club. Milioni di atleti e persone comuni dai 9 ai 90 anni non vedono l'ora di riavviare i loro amati sport a livello regionale, nazionale e internazionale. Seguendo le parole di Nelson Mandela: "lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ispira e unisce le persone come nient'altro", invitiamo tutti i politici, tutti i governi e le autorità sportive a ricominciare le attività sportive, nel pieno rispetto degli aspetti della salute e delle responsabilità comuni per l'intera società. Crediamo tutti nel potere dello sport, non solo per quanto riguarda il suo potenziale economico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la sua indiscutibilmente importanza come strumento educativo e socio-culturale. L'EFPM farà tutto il possibile per sostenere la via da seguire, per rafforzare le prospettive di un futuro prospero per lo sport, essendo affascinante, stimolante e, basato su rispetto, solidarietà, uguaglianza e fairplay. Cari membri e amici dell'EFPM, insieme affronteremo e supereremo questo calvario e avanzeremo verso un futuro migliore. Contiamo su di te! Cordiali saluti, abbi cura di te e rimani in salute.” Christian Hinterberger, Presidente dell'EFPM

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP)