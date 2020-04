Il messaggio di Coach Giovanni Luminati al Settore Giovanile VL Pesaro

La stagione della Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro purtroppo è già terminata a causa della pandemia legata alla diffusione globale del Coronavirus. Lo ha deciso la Federazione Italiana Pallacanestro giovedì 26 marzo. Il settore giovanile biancorosso co-sponsorizzato da Eden Viaggi, Salice, Butangas, Banca di Pesaro e Tradeway anche in questo 2019/2020 ha conquistato risultati importanti e si trovava nelle posizioni di testa in tutti i campionati che lo hanno visto scendere sul parquet, dall’Under 14 all’Under 18. Il responsabile tecnico e Coach Under 15 e Under 18 Giovanni Luminati rivolge un saluto caloroso e un messaggio di fiducia a tutti i nostri ragazzi per il futuro dentro e fuori dal campo di gioco. “In questi giorni difficili, dove i nostri sforzi devono essere concentrati al rispetto delle regole per il bene comune e per sostenere chi soffre di più, la notizia della sospensione delle attività e la conclusione dei campionati non deve attenuare le nostre speranze. Sono sicuro che ognuno di noi, finita questa grave emergenza, farà il massimo per provare a recuperare il tempo perduto e riguadagnarsi con impegno le occasioni che non abbiamo potuto vivere insieme in questi mesi! Siamo sempre in contatto anche da quando è stata presa la decisione di sospendere i nostri allenamenti: colgo l’occasione per salutare staff, ragazzi e famiglie e sono sicuro che presto torneremo a rivederci tutti grazie alla passione che abbiamo per la VL!”.

