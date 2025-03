Il Moto Club Pennarossa a sostegno di Gabriel Tesini, giovane talento del motociclismo sammarinese selezionato per la Red Bull MotoGP Rookies Cup Ieri la consegna di un contributo per il 16enne, che nel 2025 dividerà il paddock con i big del Motomondiale

Il Moto Club Pennarossa a sostegno di Gabriel Tesini, giovane talento del motociclismo sammarinese selezionato per la Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Il Moto Club Pennarossa, realtà sammarinese attiva nel mondo del mototurismo dal 2009 e che conta un centinaio di iscritti, ha contribuito con un gesto simbolico e concreto, con spirito sportivo e consapevole dei notevoli sforzi richiesti per chi sta emergendo nel mondo del motorsport, alla stagione 2025 di Gabriel Tesini, giovane talento sammarinese impegnato nella Red Bull MotoGP Rookies Cup, porta d’ingresso per accedere al campionato del mondo. La serie si svolgerà in concomitanza con alcune tappe europee del Motomondiale, incluso il Gran Premio di San Marino in programma dal 12 al 14 settembre. Martedì 18 marzo, nella cornice di una cena sociale organizzata al ristorante Spingarda di San Marino Città, il Moto Club ha consegnato al 16enne un segno di supporto economico in vista di un anno nel quale sarà inoltre impegnato nella European Talent Cup, competitiva serie continentale che lo vedrà alla sua seconda stagione. Tesini è stato scelto per la Red Bull MotoGP Rookies Cup qualche mese fa, quando ha superato una selezione alla quale sono stati invitati 120 piloti da tutto il mondo e dalla quale sono emersi gli otto talenti più promettenti. La formula proposta vede tutti i partecipanti in sella a moto uguali. Nel 2025 il 16enne porterà dunque in pista la bandiera di San Marino nell’ambito di un campionato dal quale nelle scorse edizioni sono passati campioni del mondo come Jorge Martin, Joan Mir, Johann Zarco e Pedro Acosta.

c.s. Moto Club Pennarossa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: