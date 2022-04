Il “Multieventi Stadium” ospita il Campionato sammarinese di Atletica Leggera

Il “Multieventi Stadium” ospita il Campionato sammarinese di Atletica Leggera.

La stagione 2022 dell’Atletica sammarinese si apre con l’organizzazione di uno degli eventi più belli capace di coinvolgere molti atleti in una delle discipline sportive più popolari. Sabato 23 aprile si disputeranno i "Campionati Sammarinesi di Atletica leggera su pista". Parliamo della manifestazione di atletica più rilevante in Repubblica. Un giorno, in cui l’atletica leggera sarà protagonista nell’ambito sportivo sammarinese. Sarà un’occasione per assistere a momenti di alto livello tecnico, con i migliori atleti maschili e femminili sammarinesi, alcuni dei quali come Francesco Sansovini e Alessandra Gasparelli nei 100m, Andrea Ercolani nei 400m e Martina Muraccini nel salto con l’asta, sono reduci dai campionati europei dei Balcani e dai campionati nazionali italiani indoor. La manifestazione, si disputerà allo Stadio di Serravalle, e le gare avranno inizio alle ore 15.30 con i salti e i lanci poi alle 16.30 si sfideranno i migliori velocisti sammarinesi e di seguito le corse prolungate con i 400m e alle 18.30 si concluderà con la gara di staffetta 4x100. E’ prevista la partecipazione di circa 100 atleti sammarinesi e altrettanti provenienti dalle vicine regioni italiane che gareggeranno per le proprie società iscritte all’evento. La manifestazione, metterà l’atletica sammarinese anche sotto i riflettori internazionale in quanto quest’anno, con la collaborazione della società organizzatrice, Olimpus San Marino, parteciperanno alla manifestazione anche atleti in ambito internazionali provenienti dalla Svizzera, dalla Romania e da Malta. Visto l’interessamento per San Marino come destinazione sportiva, questo è un primo passo verso la realizzazione di un vero meeting internazionale che consentirà all’atletica di portare atleti in Repubblica, con forti ritorni sull’immagine dello sport sammarinese. Il programma prevede 20 gare diverse, la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio, sulla base dei piazzamenti ottenuti dagli atleti nelle singole specialità, sarà proclamata Campione sammarinese. La Federazione Sammarinese di Atletica Leggera si augura il miglior successo dal punto di vista organizzativo e tecnico per la Nazionale sammarinese, perché i campionati saranno una tappa importante per la crescita dei nostri migliori atleti. Da parte della Federazione c’è la massima volontà di promuovere e valorizzare sempre di più l’atletica leggera sammarinese, il suo spirito e la sua tradizione. Le gare più rilevati dell’evento, saranno trasmesse in diretta sul profilo Facebook della FSAL

Cs Ufficio Stampa Federazione Sammarinese Atletica Leggera



I più letti della settimana: