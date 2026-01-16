Il nuoto pinnato sammarinese riparte con numerose medaglie dal Trofeo Bizantino

La quinta edizione del Trofeo Bizantino ha aperto il 2026 della Federazione Sammarinese Attività Subacquee, che ha partecipato alla gara nazionale di nuoto pinnato a Ravenna con 19 atleti accompagnati dai tecnici Anna Ballarini e Fabio Donati. Prima esperienza agonistica per Andrea Fonti, che ha chiuso al 17esimo posto mentre Pietro Giacobbi è settimo, migliorando il proprio tempo di circa tre secondi. Negli Assoluti Alessandro Amici fa registrare il suo crono nei 50 metri pinne con l’undicesima posizione, seguito al decimo posto da Federico Fabbri, che chiude nei 200m pinne, invece, in undicesima posizione. Prestazioni positive per Federico Bianchini che trionfa nei 200 metri pinne e migliora i suoi tempi nei 50 e 100 metri pinne, conquistando i minimi per i Campionati Italiani Assoluti previsti a febbraio a Lignano Sabbiadoro. A podio anche Alessandro Ceci,secondo nei 50 e 200 pinne mentre è bronzo nei 100 pinne. Terzo posto anche per Samuele Michelotti nei 50 apnea, Michelotti impegnato anche nei 100 metri pinne chiude al nono posto. Luigi Renzi si mette al collo la medaglia d’argento nei 200 pinne e chiude in quinta posizione nei 100 pinne. Nel femminile Giulia Arlotti conquista il bronzo nei 100 metri monopinna e si ferma a un passo dal podio nei 50 monopinna. Settima piazza per Matilde Calisse nei 50 metri pinne, mentre Anna Palmieri - al rientro da un lungo infortunio - dopo il nono posto nei 100 pinne si riscatta nei 200 con la quarta posizione. Sul podio anche Lisa Bartolini,terza nei 50 pinne e quinta nei 100, mentre Maria Bartolini chiude in settima posizione nei 100 pinne. Argento per Chiara Zanotti nei 50 metri monopinna, mentre Elisabetta Brasey chiude la manifestazione con le vittorie nei 50 e 200 metri pinne e il secondo posto nei 100. Nell’Under 18 Elena Laglia è stata impegnata nelle lunghe distanze: vittoria nei 200 metri pinne e ottavo posto nei 400m, nell’Assoluto terza posizione di Camilla Sansovini nei 50m pinne e quinta nei 100m mentre Sofia Fratti chiude rispettivamente quinta e settima nei 50 apnea e 100 monopinna. Dalle staffette il bronzo di Anna Palmieri, Elena Laglia, Samuele Michelotti e Luigi Renzi. La squadra composta da Alessandro Amici, Elisabetta Brasey, Federico Fabbri e Camilla Sansovini chiude al sesto posto, mentre la formazione con Federico Bianchini, Alessandro Ceci, Lisa Bartolini e Maria Bartolini al settimo. “Siamo contenti delle prestazioni e dei risultati ottenuti nella prima uscita al rientro dalle feste natalizie. Gli atleti si sono impegnati dando il meglio in vista dei Campionati Italiani” ha commentato la Federazione.

c.s. Federazione Sammarinese Attività Subacquee

