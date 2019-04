Il Panathlon plaude gli Ecc.mi Capitani Reggenti

Il Panathlon Club San Marino desidera vivamente compiacersi con gli Ecc.mi Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori per le bellissime e significative parole pronunciate in occasione del discorso durante la cerimonia della Loro investitura e dedicate allo Sport. Citando testualmente “..Crediamo nello straordinario valore educativo dello sport, una delle attività umane più significative e ambito di formazione privilegiato..” e ancora “...la disciplina sportiva consente di sprigionare appieno i valori di lealtà, di condivisione, di spirito di squadra, creando ponti di dialogo e superando barriere personali e socio-culturali.” Questi sono principi che il Panathlon International persegue sin dalla sua fondazione nel lontano 1951 e fa piacere constatare che anche la Suprema Magistratura della nostra Repubblica abbia voluto sottolinearne l’importanza, assumendone l’impegno durante il loro semestre. I panathleti sammarinesi ringraziano le Loro Eccellenze per queste alte considerazioni e offrono la loro totale disponibilità al fine di perseguire e rafforzare i valori veri dello Sport, nel segno del rispetto, dell’etica sportiva, della lealtà e del fair-play.