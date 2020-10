Il presidente del Cio Thomas Bach si congratula per la giornata mondiale Fair Play

Le Organizzazioni Internazionali del Fair Play hanno annunciato e lanciato la “ Giornata Mondiale Fair Play “ che verrà sempre celebrata il 7 settembre di ogni anno nel mondo. Quindi anche il Comitato Nazionale Sammarinese (CNSFP) si adeguerà a questa nuova data nell’organizzare a San Marino la propria WFPD giunta ormai alla sua “quarta edizione”", un appuntamento molto importante e atteso per lo Sport sammarinese e non solo. Inoltre desidera esprimere con compiacimento e condivisione le congratulazioni che il Presidente del CIO Bach ha voluto indirizzare al Presidente mondiale di International Fair Play Committee (CIFP) Dott. Jeno Kamuti . Ecco il testo del Presidente CIO Thomas Bach: “ Caro Jeno! Congratulazioni per questa grande iniziativa per avere una bella giornata per il Fair Play. Il Comitato Olimpico Internazionale apprezza l’impegno del CIFP nella promozione dello spirito del Fair Play e dei Valori Olimpici. Il CIO, insieme alla Olympic Cultural and Heritage Foundation, continuerà a lavorare a stretto contatto con il CIFP nella comunicazione di questi Valori Etici fondamentali. Siamo sempre più forti insieme! Ti saluto con questo spirito olimpico. Thomas Bach”.

