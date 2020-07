Il presidente europeo Efpm Hinterberger verrà a San Marino

La notizia è di questi giorni, il Presidente Europeo di European Fair Play Movement (EFPM), l’austriaco, Christian Hinterberger ha comunicato al Presidente del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) Gian Battista Silvagni che ha programmato in agenda una visita ufficiale a San Marino nel prossimo anno 2021. Il CNSFP accoglie positivamente la gradita comunicazione e cercherà di organizzare al meglio l’importante evento istituzionale. Inoltre ha anche comunicato che verrà celebrata una nuova iniziativa del Movimento Fair Play Internazionale con la celebrazione della Giornata Internazionale Fair Play (International Fair Play Day) nel giorno specifico del 7 settembre di ogni anno, le organizzazioni internazionali stanno preparando il nuovo evento mondiale con l’elaborazione di una dichiarazione di base, l’annuncio e l’inaugurazione avverranno il prossimo 7 settembre 2020 a Bruxelles. L’intento è di invitare tutta la famiglia dello Sport a organizzare iniziative di Fair Play che tutti i Comitati Nazionali Fair Play dovranno poi adeguarsi nel programmare l’evento. Per la cronaca ricordiamo che la Repubblica di San Marino, tramite il proprio Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), è il 40 Paese membro ufficiale della Famiglia di European Fair Play Movement (EFPM), il CNSFP è stato riconosciuto ufficialmente con voto unanime e per acclamazione durante i lavori dell’Assemblea Generale dei Comitati Fair Play svoltasi nel 2017 ad Haifa in Israele.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP



