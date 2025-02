Il Presidente FSGC Marco Tura ricevuto in Vaticano da Papa Francesco

Il Presidente FSGC Marco Tura ricevuto in Vaticano da Papa Francesco.



Durante la sua permanenza a Roma nei giorni scorsi – su invito della FIGC per l’Assemblea Elettiva – il Presidente della Federcalcio di San Marino Marco Tura è stato ricevuto in Vaticano da S.S. Papa Francesco.

Durante l’incontro in Santa Sede, il Presidente Tura, assieme all’omologo italiano Gabriele Gravina, ha avuto modo di omaggiare il Santo Padre con una maglia biancoazzurra della Nazionale sammarinese - personalizzata con nome e numero per la speciale occasione.



Comunicato stampa

FSGC

