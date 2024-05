Il prossimo 29 giugno il Tour de France passa a San Marino

Presentate questa mattina, a 30 giorni dalla storica giornata, le iniziative collegate al passaggio del Tour de France nella Repubblica di San Marino. Insieme al Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati anche l’Ing. Pietro Falcioni e l’Ing. Andrea Silvagni della Protezione Civile che hanno seguito e coordinato il gruppo di lavoro dedicato all’evento, Lazzaro Rossini e Rocco Toccaceli, rispettivamente in rappresentanza della Segreteria di Stato per la Cultura e della Segreteria di Stato per il Territorio, il Direttore AASLP Giuliana Barulli, e il Presidente della Federciclismo Valter Baldisserra. Il capo della Protezione Civile Pietro Falcioni ha spiegato come a 30 giorni esatti dal passaggio del Tour de France a San Marino fissato per il prossimo 29 giugno, l’organizzazione stia rispettando la tabella di marcia e tutte le problematiche che si sono presentate siano state affrontate e risolte. Il 29 giugno 2024 per la prima volta nella sua storia il Tour de France passerà nella Repubblica di San Marino nella tappa che parte da Firenze e si chiude a Rimini. Il primo ciclista dovrebbe entrare in Repubblica attorno alle 15.20 e le strade saranno chiuse a partire dalle 13.30. La Superstrada sarà aperta in salita fino alla rotatoria per Acquaviva. Attorno alle 18 tutti i ciclisti e il seguito della gara dovrebbero essere usciti dal confine di Dogana in direzione Rimini. La tappa Firenze/Rimini è particolarmente lunga, il tratto sammarinese è quello compreso tra il 168esimo e il 190esimo chilometro e prevede, all’altezza di Porta del Paese il traguardo del Gran Premio della Montagna. Sullo stradone, sarà posizionato un maxischermo per i turisti che trasmetterà le immagini della tappa dalla partenza all’arrivo mentre nel Piazzale della Stazione sarà posizionata l’hospitality “Relais-Etape” per ospiti, sponsor e autorità. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport): “Sarà un momento storico per lo sport sammarinese, il Tour de France è in assoluto uno degli eventi più seguiti a livello globale, è trasmesso da centinaia di emittenti televisive e seguito da migliaia di giornalisti da tutto il mondo. Dobbiamo esserne orgogliosi di essere riusciti ad avere il Tour sulle nostre strade, purtroppo è un evento quasi unico, passerà tanto tempo prima che possa ricapitare… Devo dire che io e il collega con delega al Turismo Federico Pedini Amati siamo onorati di essere stati coinvolti in un evento di tale portata, questo conferma i buoni rapporti con Toscana ed Emilia Romagna e l’attrattività del nostro territorio e dei nostri paesaggi. San Marino è da sempre terra di ciclisti amatori e da qualche anno anche di tantissimi professionisti che vivono qui e si allenano qui. Il passaggio del Tour potrebbe essere un po’ invasivo e creare qualche disagio, spero però che la comunità ne comprenda il valore. Importanti i numerosi eventi di avvicinamento quali La Titanica del 15/16 giugno e la mostra Titanica in giallo che sarà aperta dal 15 al 29 giugno”. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Sport e turismo sono un binomio dal potenziale unico. Eventi come questo rappresentano un’opportunità unica per avere addosso gli occhi del mondo. Il nostro è di fatto un paese a vocazione ciclismo la cui attrattività può crescere sfruttando questa occasione promozionale unica per i nostri paesaggi e il nostro territorio. Felice che la collaborazione con le Regioni limitrofe impostata in questi anni abbia portato ad un risultato come questo. Grande evento sportivo e grande evento di promozione turistica! Grazie per l’impegno alle Forze dell’ordine, al Comitato organizzatore e alla Protezione Civile, alla Federciclismo e ai numerosi volontari. Vorrei spendere una parola per La Titanica divenuta, grazie all’impegno dei suoi organizzatori, il Rallylegend delle bici, anche per loro l’abbinamento con il Tour sarà un’occasione unica”. Lazzaro Rossini (Segreteria di Stato per la Cultura): “San Marino è più vicino all’Europa e anche questa occasione lo dimostra. Quella per il ciclismo è una passione vera che sosteniamo con piacere. Felici che ad inaugurare il nuovo progetto di centro culturale di Palazzo Graziani sia la mostra dedicata al Tour de France che, come ha spiegato il Presidente di Virtus Bike ospiterà, il 15 giugno, la bici con cui Marco Pantani vinse il Tour nel 1998”. Rocco Toccaceli (Segreteria di Stato per il Territorio): “Grande gioia per il passaggio del Tour ma anche importanti sforzi per la Segreteria di Stato che ha asfaltato ampi tratti stradali e messo in sicurezza il percorso da Chiesanuova a Dogana. A breve sarà tutto pronto”. Walter Baldisserra (Presidente Federazione Ciclistica Sammarinese): “Siamo la terra del ciclismo e il passaggio del Tour de France lo certifica. Vedrete per anni gli appassionati di ciclismo e i turisti delle due ruote transitare su queste strade, tanta è la promozione che il Tour riesce a garantire”.

cs SdS Sport