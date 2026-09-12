Il sabato del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera accende Misano: spettacolo in pista e fuori

Il sabato del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera accende Misano: spettacolo in pista e fuori.

Un pubblico numeroso sin dalle prime ore del mattino ha assistito al programma del sabato del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini che ha regalato emozioni e spettacolo dentro e fuori la pista. Sull’asfalto a tenere con il fiato sospeso è stato il duello tra il campione del mondo in carica della MotoGP, Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), e il pilota di casa Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Il riminese è stato il più veloce al mattino, conquistando la pole, ma nella Tissot Sprint Race del pomeriggio è stato beffato dopo la partenza dallo spagnolo, che è riuscito a mantenere la leadership fino al traguardo. A chiudere in terza posizione è stato Jorge Martin (Aprilia Racing). In Moto2 le qualifiche hanno visto primeggiare l’australiano Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), autore anche del nuovo record del tracciato. Con lui, a completare la prima fila, Daniel Holgado (CFMOTO Aspar European Privilege Team) e Angel Piqueras (QJMOTOR - Green Power – MSI). In Moto3 sarà David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a scattare domani dalla pole position: con il crono di 1:40.612 ha preceduto Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e Joel Kelso (GRYD - Mlav Racing).

DA “AMICI 2025”: VALENTINA PESARESI CANTERÀ GLI INNI PRIMA DELLA GARA DI MOTOGP 3

Sarà Valentina Pesaresi, cantante ventiduenne di Santarcangelo di Romagna, a interpretare gli inni d’Italia e San Marino poco prima della gara di MotoGP, davanti ai piloti e alle autorità schierati sulla griglia di partenza. Divenuta nota per la sua partecipazione al talent show “Amici”, Valentina ora sta costruendo un nuovo percorso musicale, abbracciando una consapevolezza più matura.

DA MARCO BELINELLI A IVA ZANICCHI: TANTI I VOLTI NOTI AVVISTATI NEL PADDOCK

È stato Marco Belinelli a sventolare la bandiera scacchi sulla linea del traguardo della Tissot Superpole Race. L’ex cestista di San Giovanni in Persiceto, primo italiano a vincere un titolo NBA, non è il solo “vip” ad essere stato presente del sabato del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: del mondo sportivo non sono passati inosservati anche gli ex motociclisti Giacomo Agostini, Valentino Rossi e Marco Melandri, il pilota del WorldSBK Nicolò Bulega, pronto a compiere il salto in MotoGP, la nuotatrice Simona Quadarella, l’ex ciclista Elia Viviani e la collega Letizia Paternoster. Presenti anche Iva Zanicchi, Gianluca Gazzoli, Ringo e il dj e produttore Shablo.

THE RIDERS’LAND EXPERIENCE: IERI SERA GRANDE AFFLUENZA A CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E RIMINI

Grande partecipazione, ieri sera, per gli eventi del palinsesto The Riders’ Land Experience: da Cattolica, con la Cattolica Ride Week, a Rimini, con la Red Bull Riders’ Night, passando per Misano Adriatico con il Dedikato, le località della Riviera di Rimini hanno accolto le migliaia di tifosi e appassionati e i turisti ancora presenti sulla costa. Domani il programma si concluderà con il ritorno delle iniziative di Hobby Sport, sali in moto a Rimini: in Piazzale Kennedy il Nuovo Motoclub Renzo Pasolini offrirà a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni la possibilità di provare gratuitamente una minimoto, con casco, protezioni e assistenza di tecnici federali.

C.s. Misano World Circuit

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