Il saggio di inizio estate della Federazione Sammarinese Roller Sports: un evento di solidarietà e ricordo

Nella giornata di domenica 2 Giugno, la Federazione Sammarinese Roller Sports ha dato il via al saggio di inizio estate, un evento che quest'anno ha assunto un significato particolarmente speciale. Questa giornata non solo ha messo in mostra il talento e la passione degli atleti locali, ma è stata anche un'occasione per sostenere il progetto "Il sogno di Elly", in memoria di Elly Mattiuzzo. Nonostante alcuni atleti siano impegnati in gare in Italia, molti sono tornati in tempo per partecipare a questo importante evento. Durante la giornata sono stati consegnati attestati di merito ad atleti e volontari che si sono distinti per il loro impegno e la loro dedizione. Particolarmente toccanti saranno le premiazioni con targhe speciali per:

- *Michaela Righi*, che ha donato l'intero premio del concorso letterario del CONS al progetto, ammontante a 1500 euro.

- *Massimiliano Dolcini*, che ha devoluto i compensi da allenatore al progetto. -

*Erica Borgagni*, che ha lavorato instancabilmente per mantenere vivo il ricordo di Elly e continua a collaborare strettamente con i suoi genitori.

La giornata è stata arricchita da esibizioni di pattinaggio artistico e del settore inline freestyle, con dimostrazioni delle varie discipline: roller cross, slide, battle style, classic style, speed slalom e freejump. Tra i partecipanti spicca Matilde Terenzi, che ha conquistato il terzo posto agli ultimi campionati mondiali. L'evento è stato accompagnato anche da momenti di intrattenimento musicale dal vivo, rendendo l'atmosfera ancora più coinvolgente e festosa. Il saggio di inizio estate della Federazione Sammarinese Roller Sports non è solo una celebrazione del pattinaggio, ma un potente gesto di solidarietà e memoria. Ogni partecipante, ogni esibizione e ogni nota musicale è stato un tributo a Elly Mattiuzzo, la cui passione continua a ispirare e unire la comunità del pattinaggio di San Marino. Con il contributo di tutti, il sogno di Elly diventerà una realtà tangibile, perpetuando il suo ricordo attraverso le generazioni future.

c.s. Federazione Sammarinese Roller Sports