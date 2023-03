Il San Marino Dance Festival premia il talento: ecco le scuole e gli allievi

Chiuso ufficialmente il sipario sul San Marino Dance Festival, l’evento che per due giorni ha reso il Teatro Titano trampolino di lancio per le giovani promesse della danza grazie alla full immersion nelle diverse tecniche di danza e fra i diversi stili: classico, moderno, contemporaneo, repertorio ed hip hop. Al termine del Gran Galà sono stati assegnati i riconoscimenti agli allievi ed alle scuole che si sono particolarmente distinti: le menzioni per le migliori coreografie sono andate all’Aulos di Rimini e all’Attitude di San Marino rispettivamente per “Leggero sospiro” di Veronica Bagnolini e, congiuntamente, per “Allegro con Brio” di Daniela Semprini e “Anthem” di Lisa Palmieri. Ex aequo fra Genova e Rimini per il premio per la Migliore Scuola, con Studio Dyv Top e Aulos, distinte per varietà degli stili e versatilità degli allievi.

Menzione speciale alla modenese Arabesque, alla Axe Ballet di Pistoia e alla DAS di Sestri Levante. Riconoscimento per il talento a quattro giovanissimi ballerini: Anita Bergonzoni e Giovanni del Monaco dell’Aulos di Rimini, Anita Grifoni della ST Danza di Livorno e Niccolò Colangelo dell’Axe Ballet di Pistoia. Immancabili in un evento dedicato alla formazione ed allo perfezionamento le borse di studio: alla scuola Io Ballo di Viserba quella per la prossima edizione del San Marino Dance Festival e a tutti gli allievi che si sono esibiti quella per il concorso Roberto Fascilla del prossimo giugno a Sestri Levante. A tutti gli studenti delle masterclass la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Festival di San Marino ed al MoveDance Workshop di Luglio 2023. Cammeo del pomeriggio danzante la presenza della grandissima Luciana Savignano, ballerina di fama planetaria che ha applaudito i giovani allievi, elargito consigli e dispensato suggerimenti.

“La danza è stata la mia vita” ha commentato così la Savignano, con una umanità infinita ed una sensibilità fuori dal comune “la passione di questi giovanissimi mi ha ricordato i miei esordi, auguro loro di non perdere mai questo desiderio di imparare e migliorarsi, la tenacia nello studio e il coraggio di affrontare il palcoscenico”. 70 di carriera ed una spiccata “eleganza interiore”, citando il titolo della sua biografia, che hanno emozionato la platea. “Una seconda edizione di successo” ha concluso Maurizio Tamellini, ideatore dell’evento e direttore artistico, insieme a Guendalina Fazzini “il livello delle esibizioni è stato molto alto, una crescita numerica e di qualità che premia questo evento”.

Concorde Marco Ferrini, coordinatore del festival, docente del laboratorio Contemporary – Modern e coreografo dell’applauditissimo Stabat Mater che ha chiuso il Gran Galà “il San Marino Dance Festival si sta sempre più imponendo come evento must-be per le scuole di tutta Italia, fattore importantissimo per la prossima edizione”. Sul palco anche Simona Tocchini, docente di improvvisazione contemporanea e Carolina Traverso, star dell’hip-hop: per le insegnanti il plauso non solo degli allievi ma anche della special étoile Luciana Savignano. Bilancio dunque positivo per il San Marino Dance Festival che chiude dando l’arrivederci all’edizione di Marzo 2024.