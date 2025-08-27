TV LIVE ·
Il San Marino Golf festeggia i suoi campioni

27 ago 2025
Si è tenuta nella affascinante cornice della Terrazza da Giorgia Boutique a Fiorina la Festa del Golf, tradizionale occasione per tributare il giusto riconoscimento agli atleti che si sono distinti in importanti gare federali e soprattutto per premiare i partecipanti alle numerose gare organizzate in Repubblica. Il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci ha aperto la serata illustrando brevemente lo stato dei lavori di ampliamento e miglioria del campo di Ca’ Montanaro, che permetteranno un ulteriore sviluppo a vantaggio di tutti i praticanti e diventare un'attrazione anche per i turisti amanti di questo sport. Il Presidente del CONS Christian Forcellini ha ribadito il sostegno del Comitato al movimento golfistico inteso non solo come pratica sportiva, ma anche come veicolo di aggregazione, benessere e fairplay. Il Presidente della Federazione Golf Emanuele Vannucci ha nuovamente ricordato l’ottimo risultato della squadra composta da Giada Pelliccioni, Leone Franchi e Sampad Bartoletti Stella ai Campionati italiani Under 14 tenutisi in luglio al Golf Club del Cervino e il recente accesso alla classifica mondiale WAGR della diciassettenne Bianca Maria Gardini. La serata, simpaticamente condotta da Pino Cesetti, è stata scandita dalle premiazioni di piccoli e grandi golfisti che si sono cimentati nelle numerose gare 9 buche organizzate da Emmegi Academy e dal San Marino Golf Club a Ca’ Montanaro, un’ottima palestra per prepararsi adeguatamente a disputare gare anche fuori territorio. Una festa perfettamente riuscita a coronamento dell’ottimo lavoro di squadra che si evince anche dai numeri: il club giovanile di San Marino è il più numeroso d’Italia!

C.s. San Marino Golf




