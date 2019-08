Il San Marino Team è a Patrasso

La delegazione che difenderà i colori biancazzurri alla seconda edizione dei Mediterranean Beach Games è arrivata nel primo pomeriggio a Patrasso con volo diretto da Bologna ad Atene e trasferimento di oltre dure ore in pullman per la località in cui domenica sera si alzerà il sipario sulla competizione dedicata agli “sport da spiaggia” per Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Insieme alla spedizione guidata dal capo missione Stefano Pazzini ha viaggiato anche il presidente del CONS Gian Primo Giardi, mentre il segretario generale Eros Bologna, che si trova a Patrasso da mercoledì per i lavori delle commissioni di cui è membro, ha atteso la squadra all’arrivo. All’appello mancano la nuotatrice Arianna Valloni e il tecnico Luca Corsetti, che raggiungeranno il resto della delegazione lunedì. La gara dei 5 km in acque libere, che la Valloni affronterà per la prima volta, è in programma giovedì 29 agosto. Prenderanno il via già domenica mattina, invece, le gare di beach tennis, ma per conoscere i tabelloni e i primi avversari dei titani bisognerà attendere la riunione tecnica di domani. Oltre ai tornei maschile e femminile, i biancazzurri saranno impegnati anche nel misto con le coppie Colonna – Galli e Bombini – Grandi.Per Camilla Sansovini, al suo esordio internazionale, domenica sarà giornata di allenamento; lunedì sono in programma le gare dai 50 mt e 200 mt pinne, mentre martedì sarà la volta dei 100. Anche se alcune gare inizieranno domenica mattina, l’avvio ufficiale dei Giochi è previsto per domenica sera alle 20.30 locali, quando nell’arena principale di Artemide, uno dei tre poli che ospitano le sedi di gara, andrà in scena la cerimonia d’apertura. Sarà una cerimonia con un forte messaggio di pace, amicizia e fair play. Non vi saranno solo elementi della cultura greca, ma verrà messo in scena un vero e proprio viaggio nel Mar Mediterraneo e nei Paesi che vi si affacciano, in un clima di armoniosa convivenza tra le persone e le culture. In base all’alfabeto greco San Marino, con in prima fila il portabandiera Alvise Galli, sarà il primo Paese a sfilare.

c.s. Cons