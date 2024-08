Il Segretario allo Sport Rossano Fabbri: "Congratulazioni ad Alessandra Gasparelli e a tutti gli atleti"

Un traguardo di eccellenza per lo Sport sammarinese: congratulazioni ad Alessandra Gasparelli e a tutti i nostri atleti.

Il Segretario allo Sport Rossano Fabbri si congratula con immenso orgoglio con Alessandra Gasparelli per la straordinaria performance ottenuta presso lo Stade de France. Il traguardo raggiunto dalla nostra giovane atleta è una testimonianza dell'impegno, della dedizione e della straordinaria capacità di superare le sfide anche in un contesto di altissimo livello competitivo.

Il Segretario Fabbri estende naturalmente le proprie congratulazioni a tutti gli atleti sammarinesi che, con il loro impegno e le loro prestazioni, stanno rendendo fiero il nostro Paese. Per una nazione così piccola, ma grande nei valori e nello spirito, ogni risultato ottenuto sul palcoscenico internazionale è una grande vittoria, frutto di sacrificio, passione e determinazione. Gli atleti di San Marino dimostrano ogni giorno che è possibile eccellere partendo da qualsiasi contesto, trasformando i sogni in risultati concreti.

San Marino è fiera dei suoi campioni, che con ogni tiro, passo, lancio o salto, continuano a scrivere pagine indimenticabili nella storia dello sport biancazzurro. Il Segretario Fabbri, a nome di tutta la Repubblica, ringrazia di cuore gli atleti, i loro allenatori e tutte le persone che contribuiscono a questi successi, esortandoli a continuare su questa strada.

Questa è la più valida dimostrazione di quanto sia importante per noi investire nello sport e nel futuro dei nostri atleti.



Comunicato stampa

Rossano Fabbri

Segretario allo Sport della Repubblica di San Marino

