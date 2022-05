Il Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini lancia la prima pallina della partita fra Nazionale Italiana di Baseball e San Marino Baseball

San Marino, 25 maggio 2022 – Con il primo lancio della partita, il Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini ha dato il via ieri sera all’amichevole tra la Nazionale Italiana di Baseball e il San Marino Baseball presso il Campo di Serravalle. Oltre a una competizione sportiva importante, quella di ieri è stata una vera e propria festa dello sport del batti e corri che ha visto presenti in campo, durante l’allenamento in battuta, a raccogliere le palline, i ragazzi delle giovanili di San Marino e di Torre Pedrera.

‘Ringrazio i dirigenti della squadra per l’invito a partecipare a questo importante evento presso il nostro impianto che si riconferma essere uno dei più belli d’Europa’ - ha detto Lonfernini - ‘Alla nostra quadra va il mio pieno sostengo e il mio grande in bocca al lupo in quest’anno per loro molto sfidante, impegnati a difendere il titolo di Campioni d’Italia e a competere per il titolo Europeo nella trasferta a Bonn.’