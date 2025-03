Il Segretario di Stato Rossano Fabbri plaude alla elezione di Christian Forcellini: segnali incoraggianti per lo sport sammarinese

La Segreteria di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino esprime le più vive congratulazioni per la recente elezione di Christian Forcellini alla presidenza del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS). Un rinnovo al vertice della principale istituzione sportiva olimpica del Paese che rappresenta un momento particolarmente importante per la definizione delle strategie future. L'elezione di Christian Forcellini alla presidenza del CONS segna un passaggio di testimone all'insegna della continuità, come lo stesso neo-presidente ha sottolineato, ma anche con una forte spinta verso il rinnovamento. La sua visione, improntata alla valorizzazione dell'eredità del suo predecessore e alla volontà di affrontare le nuove sfide con determinazione, infonde fiducia nell'intero sistema sportivo nazionale. Il CONS, quale custode dei valori olimpici e motore propulsivo del movimento sammarinese in vista delle prossime competizioni internazionali, assume con la presidenza Forcellini una rinnovata energia. Il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, ha dichiarato: "Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Christian Forcellini per la sua elezione alla presidenza del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. La sua passione, unita alla competenza, rappresenta un valore inestimabile per il futuro del nostro movimento sportivo. Ho seguito con attenzione il percorso che ha condotto a questa elezione, e sono convinto che la sua visione contribuirà in modo significativo a rendere lo sport sammarinese sempre più protagonista a livello nazionale e internazionale. Un grazie pieno di riconoscenza va ad Andrea Benvenuti e a tutte le donne e uomini che con lui hanno messo a disposizione la propria candidatura al servizio dello sport e di San Marino; sono certo che anche loro saranno pronti a collaborare con il nuovo direttivo per il bene di tutta la galassia sportiva del nostro Paese. Adesso avanti tutta! Importanti e ambiziosi appuntamenti ci aspettano e vogliono vederci protagonisti. L'auspicio è che si possa instaurare una sinergia ancora più forte tra la Segreteria di Stato e il CONS. Il patrimonio sportivo di San Marino è un bene prezioso che dobbiamo coltivare con impegno per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi." La Segreteria di Stato per lo Sport ribadisce la propria piena disponibilità a collaborare attivamente con il Presidente Forcellini e il nuovo Consiglio Direttivo del CONS.

C.s. Segreteria di Stato per lo Sport