Il Seminario AIPS Sul Ruolo Delle Donne Nel Giornalismo Sportivo

Il Seminario AIPS Sul Ruolo Delle Donne Nel Giornalismo Sportivo.

Continua incessantemente il lavoro dell’AIPS in questa estate, che dopo l’evento del 2 luglio si appresta a vivere un altro grande appuntamento: un seminario suddiviso in quattro videoconferenze sul ruolo e le condizioni delle giornaliste e atlete femminili. Lo scopo di questo workshop è quello di trovare soluzioni comuni, dare delle linee guida e supportare tutte coloro che hanno subito delle discriminazioni basate sul sesso.

Le quattro date saranno così suddivise: 21 Luglio: il tema centrale di questa lezione si concentrerà sul numero di giornaliste che lavorano in una redazione, poiché nonostante ci siano stati alcuni cambiamenti, le cariche più importanti sono sempre ricoperte da uomini. 23 Luglio: la pandemia di COVID-19 ha sconvolto tutti gli equilibri preesistenti nel mondo dello sport. Quando tutte le attività stavano per ripartire, atlete e reporter femminili sono state messe da parte e non hanno più avuto modo né di competere né di lavorare. 28 Luglio: Una difficoltà che imperversa nel mondo del giornalismo è quella della retribuzione e sono in particolare le donne a sopportare i costi di tale disparità. Non c’è molta chiarezza riguardo a questo aspetto all’interno delle organizzazioni giornalistiche, ma gli esperti propongono maggiore trasparenza sui salari per avere una riduzione del divario tra gli stipendi. 30 Luglio: Uno dei problemi più grandi che le donne devono affrontare riguarda il contraccolpo in base al genere. Le giornaliste devono affrontare il rischio di aggressioni fisiche, molestie sessuali, stupri o addirittura assassinii. Tutto questo può avvenire sia in un luogo di lavoro insicuro, sia in una redazione.

Al momento, AIPS ha confermato la presenza di alcune ospiti speciali come Christine Brennan (editorialista per USA Today), Zsuzsa Csisztu, Donna De Varona (due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi, giornalista sportiva e attivista per la parità di genere), Tracey Holmes, Inas Mazhar, Roslyn Morris (Segretario Generale Onorario AIPS), Evelyn Watta (Vice Presidente AIPS) e Wakako Yuki.

Il seminario sarà aperto a tutti e si svolgerà attraverso la piattaforma Zoom, alla fine di queste quattro lezioni verrà consegnato un certificato di partecipazione da parte dell’AIPS.



I più letti della settimana: