Il team Roc’n DeA sfiora l’en plein a Vallelunga

Primo, terzo e quarto: è un bilancio più che positivo, quello dei piloti del team Roc’n’DeA, nel secondo round stagionale della Yamaha R3 Cup andato in scena nel weekend a Vallelunga. In un weekend caratterizzato dal maltempo, Alessandro Di Persio, Samuel Treccani e Marco Truoiolo, con l’aiuto del team, sono riusciti ad adattarsi bene alle condizioni mutevoli della pista. Dopo le qualifiche i portacolori del Team Roc’n’DeA partivano dalla terza, quarta e quinta casella in griglia e si sono resi subito protagonisti della lotta nel gruppetto di testa. La bandiera rossa esposta per incidente a pochi giri dal termine ha messo fine anticipatamente alla gara, quando Di Persio si trovava in prima posizione, Treccani in terza e Truoiolo in quarta. Doppio podio, per il team Roc’n DeA, dopo quelli conquistati nella prima tappa al Misano World Circuit. Di Persio sale in seconda posizione in classifica generale e Treccani risale in quarta. Punti importanti anche per Truoiolo, che attualmente occupa l’ottava posizione. Il prossimo appuntamento con la Yamaha R3 Cup è al Mugello il 24 e 25 giugno. Il team Roc’n’DeA, invece, tornerà in pista il 17 e 18 giugno a Vallelunga per il terzo round della Yamaha R7 Cup.

Alessandro Di Persio (n. 69): “Per tutto il weekend ho cercato di prendere confidenza con tutte le condizioni della pista. in qualifica sono andato abbastanza bene, riuscendo così a partire dalla quinta posizione. Purtroppo, sul bagnato sentivo ancora di non aver trovato il setup giusto; la gara è stata in condizioni di asciutto e sono riuscito subito a stare nel primo gruppo, chiudendo alcuni giri in prima posizione, motivo per cui, con la bandiera rossa, sono riuscito a vincere la gara. Ringrazio tantissimo il team per una moto davvero impeccabile in tutte le condizioni e per credere in me”. Samuel Treccani (n. 13): “È stato un weekend complicato per via delle condizioni meteo molto incerte. Sabato, nelle qualifiche, su asfalto bagnato sono riuscito a fare terzo. Domenica, in gara, dopo una bella battaglia, mentre stava per iniziare l’ultimo giro hanno dato bandiera rossa per un incidente, per fortuna senza conseguenze gravi, e ho finito in terza posizione. Peccato perché mi ero studiato una strategia per l’ultimo giro ma, tutto sommato, dopo un weekend così difficile ci accontentiamo di un terzo posto”. Marco Truoiolo (n. 48): “Il weekend è stato molto complicato. Già da giovedì le condizioni sono state incerte, ma siamo stati subito veloci sia sull’asciutto che sul bagnato. In qualifica 1 ho fatto il quarto tempo e in Q2, con la pioggia abbondante, non mi è stato possibile migliorare. È stata una bellissima gara, molto combattuta con il gruppo. Con i miei compagni stavamo cercando di dare lo strappo ma non ci siamo riusciti per poco. Fino alla fine c’è stata la possibilità di puntare alla vittoria, ma la bandiera rossa che ha messo fine anticipata alla gara non me lo ha permesso. Ci riproveremo al Mugello”.

cs team Roc’n’DeA