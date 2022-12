Il Tennis Club Viserba festeggia al Palacongressi una bella stagione sportiva

Sabato sera, nella bella cornice della Sala dell’Arco del Palacongressi di Rimini, si è svolta la festa sociale del Tennis Club Viserba che tornava dopo due anni di stop per il Covid. C’era l’atmosfera delle grandi occasioni, tanta voglia di stare insieme e ripercorrere una bella stagione, alla presenza dei vertici del Club, a cominciare dal presidente Marco Paolini, dal vice Fabio De Santis e dalla coordinatrice della serata, la consigliera Sara Zaccaria, che ha realizzato una bellissima serie di fotografie che hanno ripercorso le più belle tappe della vita sportiva del Tc Viserba, poi i maestri e i tecnici, Marco Mazza, Luca Gasparini, Anastasia Bernardi, Alessandro Canini e Francesco Giorgetti, oltre ad un bel gruppo di agonisti, giovanissimi e più grandi. Insomma, tutti gli ingredienti per un grande festa, alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rimini, il viserbese doc Mattia Morolli. Notevole l’elenco dei premiati. Nel gruppo dei giocatori: Evelyn Amati, Viola Amati, Jacopo Andruccioli, Lucia Bertozzi, Marta Bertozzi, Jacopo Canini, Shaylee Cieri, Nicole e William Di Marco, Alessandro e Lorenzo Manco, Jacopo Montoneri, Francesco Paolini, Alessandro Pesaresi, Pietro Corbelli, Andrea Semprini, Jennifer e Leonardo Tana.

Poi le componenti la formazione di serie C che è approdata ai play-off regionali, Chiara Giorgetti, Marta Lombardini, Emily Maggi, Matilde Morri e Lucrezia Vagnini, il team che ha partecipato alla serie A2, quindi Luca Bartoli, Alberto Bronzetti, Diego Zanni, Francesco Giorgetti, Alessandro Canini, Pietro Vagnini e Samuel Zannoni, mentre Manuel Mazza ha mandato un videomessaggio da Monastir, in Tunisia, dove sta disputando un torneo Itf Men’s Future. Per i maestri e tecnici: Anastasia Bernardi, Luca Gasparini, Marco Mazza, il giudice arbitro Francesca Mirri. Elena Di Filippo, oltre che giocatrice, è stata nominata socia dell’anno. Presenti anche le giocatrici di livello nazionale che si allenano nella scuola agonistica del Circolo, la riccionese Alessandra Mazzola ed Anastasia Piangerelli, i collaboratori del Circolo, Giancarla Fabbri, altra coordinatrice della serata, Mario Russo e Valentina Moretti. Presenti anche gli avvocati Forlani e Pierini, i legali del Circolo.

cs Ufficio Stampa del Tennis Club Viserba



